KAP haberleri – 28 Aralık 2022

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 28 Aralık'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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ASUZU: Fzk Mühendislik faaliyetlerinin kısmi devir yoluyla 6,5 milyon dolara devralınmasına karar verildiği açıklandı.

ARDYZ: Signum Teknoloji'nin 1,1 milyon dolara satın alındığı açıklandı.

DOAS: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 660 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EKGYO: Şirket ile Bakanlık arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen İstanbul Güngören Tozkoparan 3. Etap 1. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin Yer Tesliminin yüklenici ile imzalandığı açıklandı. Şirket ile Bakanlık arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen İstanbul Güngören Tozkoparan 3. Etap 2. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin Yer Tesliminin yüklenici ile imzalandığı açıklandı. Ormanköy Çekmeköy Projesinin Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

EYGYO: Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak. Şirket ait İstanbul Beykoz'daki taşınmazlarla ilgili olarak yüklenici firma ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KARSN: Şirketin Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Raporlaması sonucunda farkındalık seviyesinde iklim risklerini ele alan şirket olarak değerlendirildiği açıklandı.

KOZAL: Invictus Madencilik'e ait, Nevşehir'deki işletme ruhsatının bedelsiz olarak şirkete devredildiği açıklandı.

KLKIM: Şirket tarafından olası GES yatırımı için ÇED sürecinin başlatılmış ve gelişmelere göre değerlendirileceği açıklanırken, alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmadığı belirtildi.

SOKE: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 – 5 – 6 Ocak'ta toplanacak.

SMRTG: Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları tarafından müşterisibde GES anahtar teslim kurulumu kapsamında 1,5 milyon dolar tutarında sipariş alındığı açıklandı.

YATAS: Tasfiye Halinde Süntaş Sünger ve Yatak'nin satışa konu edilen Kayseri'deki taşınmazlarının satın alınması için karar alındığı açıklandı.

YEOTK: 7 ortağın şirket sermayesinde sahip oldukları toplam 10 milyon 32 bin adet payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları Pay Satış Bilgi Formlarının onaylanması talebiyle yaptıkları başvuruyu, geri çektikleri açıklandı.

ALARK: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 378 bin 500 adet pay 79,20 – 78,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

DESA: Adesa Mağazacılık tarafından 60,80 – 61,00 TL fiyat aralığından 31 bin adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,00'e yükseldi.

KONTR: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25 bin adet pay 148,00 – 151,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

SAHOL: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500 bin adet pay 42,60 – 43,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

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