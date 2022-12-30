KAP haberleri – 29 Aralık 2022
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 29 Aralık'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...
-Mackolik’in 8 milyon 500 bin adet payının pay başına 38,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
-Tapdi Oksijen Özel Sağlık'ın 28 milyon adet payının pay başına 10,21 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
ADEL: 590 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
ARDYZ: Londra’da şirketin yüzde 60 bağlı ortaklığı olacak şekilde şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
AGYO: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL'den 600 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
AKFGY: Gökliman Yatırım İnşaat Turizm'in 477,0 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı.
ASTOR: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 – 12 – 13 Ocak'ta toplanacak.
AVGYO: SPK tarafından şirkete 27 bin 407 TL idari para cezası verildi.
DENGE: SPK tarafından şirkete 400 bin TL idari para cezası verildi.
EREGL: 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
GWIND: 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
HALKB: 70 gün vadeli 399 milyon TL ve 91 gün vadeli 1,5 milyar TL tutarlarında bono ihraç edildi.
KUVVA: Gebze şubesi açılmasına karar verildiği açıklandı.
LIDFA: 235 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
MNDRS: Osman Akça Tarım'ın şirkete Aktur Araç Muayene İstasyonları'nın paylarının devri ile ilgili 86,5 milyon TL tutarında ana para borcunun bulunması sonrasında, borcun tamamının tahsil edildiği açıklandı.
MIATK: Şirketin MCY Dayanıklı Tüketim ile 30 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.
MERKO: Tahsisli sermaye artırımı kapsamında Aracı Kurum ile Sözleşme imzalandığı açıklandı.
MSGYO: Mistral İzmir binasında yer alan, 194 metrekare alana sahip konutun 7,3 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.
NUGYO: Nurol İnşaat şirketin yüzde 22,6'sına karşılık gelen 75 milyon 981 bin 492 adet payın 9,50 TL fiyatla TAS işlemleri kapsamında Nurol Holding'e satışının gerçekleştiği açıklandı.
OTTO: Şirket iştiraki Otto Entertainment tarafından Böcek Yapı'ın hakim hisselerini 1,9 milyon TL'ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
OZSUB: Şirket paylarının 7,69 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işleminin gerçekleştirilmediği açıklandı.
BRKSN: Şirket sermayesinin 15,6 milyon TL'den yüzde 100 oranında bedelsiz olarak 15,6 milyon TL artışla 31,2 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
EMKEL: Bedelli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından olumsuz karşılandığı açıklandı.
GEDIK: Şirket sermayesinin 327,6 milyon TL'den yüzde 54,15 oranında bedelli olarak 177,4 milyon TL nakden artışla 505 milyon TL'ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 81 bin 473 adet pay 4 – 5 Ocak'ta Borsa Birincil Piyasa'da satılacak.
TDGYO: Yüzde 135 olan bedelsiz sermaye artırımı kararının yüzde 130'a revize edildiği açıklandı.
SASA: Şirket sermayesinin 2,26 milyar TL'den yüzde 1,72 oranında tahsisli olarak 38,9 milyon TL artışla 2,30 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.