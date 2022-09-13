Kayıplar hızlandı, borsa devre kesti
BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı.
Borsa İstanbul’da bir aydan fazla süredir devam eden yükseliş bugün yerini sert kayıba bıraktı. BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 5’i aşınca saat 17.41’de devre kesici çalıştı.
Konuyla ilgili Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
İşlemler Pay Piyasasında saat 18:00'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır.
Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.” denildi.