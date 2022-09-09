Kredi faizlerinde sert düşüş

Merkez Bankası'nın adımları sonrasında son bir ayda ticari kredi faizlerinde sert düşüş görüldü ancak kredilere ulaşmak kolay değil.

Emre DEVECİ

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Merkez Bankası (TCMB) adımları sonrasında ticari kredi faizlerinde sert düşüş yaşandı.

Yüzde 14’lük TCMB politika faizine rağmen 22 Temmuz haftasında ortalamada yüzde 29,74’e kadar yükselen TL cinsi ticari kredi faizi, 2 Eylül haftasında yüzde 21,96’ya kadar geriledi.

Temmuz sonunda iş dünyası özel bankalarda yüzde 50’lere ulaşan kredi faizleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek isyan etmiş, bunun üzerine TCMB 18 Ağustos’taki toplantısında politika faizini yüzde 13’e düşürmüş, 20 Ağustos tarihli kararla da ticari kredi faizlerine sınırlama getirmişti.

TCMB düzenlemesine göre, bazı ticari kredilerde faiz yüzde 21,48'in üzerindeyse bankanın kredinin yüzde 20'si; yüzde 27,61'in üzerindeyse ise kredinin yüzde 90'ı oranında tahvil karşılık ayırması gerekiyor.

Bu adımlar sonrasında ticari kredi faizleri sert düştü.



İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ 11 PUAN YUKARIDA

2 Eylül haftasında ortalama ihtiyaç kredisi faizi yüzde 33,47 olurken, ortalama ihtiyaç kredisi faizi ile ticari kredi faizi arasındaki fark da 11,5 puanla tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

22 Temmuz haftasında da ihtiyaç kredisi faizi ortalama yüzde 34,11 seviyesindeydi. TCMB ihtiyaç kredisi faizlerini düşürmeye dönük adım atmamış, bu konuda bankaları serbest bırakmıştı.

Öte yandan, TCMB’nin faiz verileri ortalama oranları yansıtıyor. Birçok vatandaş çok daha yüksek oranlarla kredi kullanıyor ancak yine de oranlar yüzde 80’lik resmi enflasyonun altında kalıyor.

2 Eylül haftasında ortalama konut faizi yüzde 18,96, ortalama taşıt kredisi faizi 27 oldu.



KREDİ BÜYÜME HIZI DA YAVAŞLIYOR

TCMB faiz indirdi ve ticari kredi faizlerine sınırlama getirdi ancak bankaların ticari kredi faizleri gerilerken kredi büyüme hızları da düştü.

kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık yıllıklandırılmış ticari kredi büyüme hızı 2 Eylül haftasında yüzde 19,5’e kadar geriledi. Bu oran mayısta yüzde 60’lara kadar yükselmişti.

Tüketici kredilerinde büyüme hızı 2 Eylül haftasında yüzde 34,1 ile daha yüksek seviyede yer aldı.

Geçen hafta TL ticari kredi hacmi artışı 15,7 milyar TL oldu. Nisan-mayıs döneminde bu kalemde haftalık artışlar 60 milyar TL’nin üzerini görmüştü.



KREDİ BÜYÜMESİNE DE SINIR GELMİŞTİ

TCMB, TL ticari kredi faizlerinin yanı sıra TL ticari kredi büyümesine de sınırlama getirmişti.

30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan bankalar, kredi tutarı kadar menkul kıymet bir yıl boyunca tesis etmek zorunda kalacak.

Yani bir yandan ticari kredi faizlerinin düşürülmesi hedeflenirken, bir yandan da kredi büyümesinin belirli sınırlar içinde kalması istenmişti.

Öte yandan, 23 Nisan tarihli kararıyla TL cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri yüzde 10'luk zorunlu karşılığa tabi tutan ve 10 Haziran'da bu oranı yüzde 20'ye yükselten TCMB, dün aldığı kararla yüzde 20'lik zorunlu karşılık yerine yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisini zorunlu tutmuştu.

SANAYİCİLER ŞİKAYETE DEVAM EDİYOR

Geçen hafta sozcu.com.tr’ye konuşan sanayiciler, TCMB’nin adımları sonrasında kredi faizlerinin bir miktar gerilediğini, ancak bu sefer de bankaların kredi vermediğini öne sürmüştü.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, temmuz sonunda İstanbul Sanayi Odası’nda katıldığı toplantıda sanayicileri ucuz kredi ile döviz almak ve stokçuluk yapmakla suçlamıştı.

Hükümet bir yandan şirketlere ucuz kredi sağlayarak seçim öncesinde ekonominin canlı kalmasını hedeflerken bir yandan da kredilerin dövize yönelmesinden ve enflasyonu artırmasından çekiniyor.

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