Kripto paylaşımı Kim Kardashian’a pahalıya mal oldu!

ABD'li televizyon ünlüsü Kim Kardashian, kendisine ödeme yapıldığını bildirmeden bir kripto paranın Instagram'da reklamını yaptığı için 1,26 milyon dolar ödeyecek.

Sozcu.com.tr

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ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, promosyon için kendisine para ödendiğini açıklamadan Instagram hesabında EMAX tokenlerini lanse ettiği suçlamasında uzlaşmaya gitti.

Kardashian, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ihlal iddiasında uzlaşma karşıkarşılığında 1,26 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

SEC tarafından yapılan açıklamada, ünlü ismin, 331 milyon takipçili Instagram hesabındaki EthereumMax (EMAX) paylaşımı için 250 bin dolar aldığını bildirmediği belirtildi.

SEC Başkanı Gary Gensler, “Bu vaka, ünlülerin veya etkileyiciler (influencer) kripto varlıklar da dahil olmak üzere yatırım fırsatlarını desteklediğinde, bu yatırım ürünlerinin tüm yatırımcılar için doğru olduğu anlamına gelmediğini gösteriyor” dedi.

Kardashian’ın suçlamayı kabul etme ya da reddetme yoluna gitmediği aktarıldı.

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