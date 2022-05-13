Luna oyundan çıkıyor: Sıfırlanan kripto, borsadan kaldırıldı… Şimdi ne olacak?

TerraUSD ve Luna'nın çökmesi kripto piyasalarında yankılanmaya devam etti. Kripto borsası Binance, Luna'yı liste dışı bırakırken tarihi çöküşünün ardından Luna'ya ne olacağı merak konusu. İşte tüm detaylar...

Sozcu.com.tr

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Terra topluluğuna ait sabit coin TerraUSD (UST) ve Luna’nın çökmesinin kripto piyasasındaki yankıları devam ediyor. Bir gün içinde 100 dolarlık seviyelerinden 0,1 doların altına gerileyen Luna’ya bir şok da dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’tan geldi.

Bugün 0,00006 dolar seviyesine kadar gerileyerek adeta sıfırlanan LUNA’da değer kaybı yüzde 99,99’u aşarken, Binance LUNA işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada LUNA ile yapılan işlemlerin devre dışı bırakıldığı duyuruldu.

LİSTELERDEN KALDIRILDI

Düşüşün ardından ilk olarak Luna vadeli işlemlerini alım satım listelerinden kaldıran (delist) Binance, daha sonra Luna ile dolar, euro ve Bitcoin işlemlerini de kaldırdı. Konuyla ilgili detaylı bilgi vermeyen şirket, ilerleyen dönemde tekrar bir duyuru yapılacağını açıkladı.

Binance’ın ardından diğer borsaların da Luna’yı delist edip etmeyecekleri merak konusu oldu. Uzmanlar bunun mümkün olduğu görüşünde. Kripto paralar, bir işlem platformundan çıkarıldığı takdirde işlem gördüğü başka bir platforma ya da cüzdanlara transfer edilebiliyor.

LUNA NASIL ÇÖKTÜ?

Luna, tıpkı Bitcoin ve Ethereum gibi bir kripto ekosistemi. UST ise bu ekosistemin sabit coini. Yani bir UST’nin 1 dolara eşit olması bekleniyor. Topluluk bu parayı sabit tutmak içinse rezerv bulunduruyor. Dünkü kriz ise Luna topluluğunun sistemine dönük manipülasyonlar sonrası gerçekleşti.

Önceki gün Luna topluluğun varlıklarına dönük bir saldırı dalgası başladı. Bu dalga Luna'nın CEO'sunun Do Kwon'un elindeki Bitcoin'i açıklaması ve kurumun mart ayı sonunda 1 milyar doların üzerinde Bitcoin pozisyonu açmasının ardından geldi.

OPERASYON YAPILDI

Saldırıyı gerçekleştiren yatırımcıların açığa satış pozisyonları alarak Luna havuzunu boşaltmasıyla birlikte şirket, Bitcoin rezervini satmak üzere harekete geçti. Bu esnada saldırıya geçen yatırımcılar Binance ve FTX borsaları üzerinden UST satmaya devam etti. Luna topluluğu ise UST'yi tekrar 1 dolara eşitlemek için Luna ve Bitcoin rezervlerini eritmeye başladı.

1 dolara sabit olması beklenen UST'nin arkasındaki sistemin kırılması sonucu gerilerken bugün 1 UST, 0,15 dolara kadar düştü. Bununla birlikte bu platformun tokeni olan ve UST’yi desteklemesi gereken Luna ise çökerek sıfırlandı.

TÜM PİYASA ÇÖKTÜ

Büyük satış dalgasıyla birlikte alım olmaması yüzünden UST yatırımcıları uzun süre satış gerçekleştiremedi. Kripto borsalarındaki satış tahtaları uzun süre boş kaldı.

Luna topluluğunun rezerv cüzdanında bulunan 42 bin 530 Bitcoin'inin hareket etmesinin görülmesi ise yatırımcıları paniğe sürükledi. Bu da piyasada panik satışlarına neden oldu. Böylece piyasa zincirleme etkiyle hızla düşüşe geçti. Son hesaplamalara göre piyasadan 250 milyar dolarlık varlığın satıldığı düşünülüyor.

LUNA GERİ YÜKSELİR Mİ?

Luna’da yaşanan çöküşün kripto tarihindeki en büyük çöküş olduğu belirtiliyor. Uzmanlar öngörülemeyen fiyat hareketinin devam etmesini bekliyor.

Finans sitesi FXStreet’te kripto analizleri yapan Tony Montpeirous konu ile ilgili, “Bu benzeri görülmemiş erimenin ardından herhangi bir fiyat hareketini tahmin etmek zor” dedi.

Luna’ya yatırım yapmanın kumar oynamaktan farksız olduğunu belirten Montpeirous, “Birkaç hafta içinde daha fazla grafik incelenerek bir sonraki hareketi tahmin etme olasılığı olabilir” dedi.

DO KWON TOPA TUTULUYOR

Terra Luna’nın 30 yaşındaki CEO’su Do Kwon, topluluğun “çıkış yolu inşa etmesine” yardımcı olacağına dair güvence verse de yatırımcıların buna inanması şimdilik kolay görünmüyor.

Do Kwon’un kurduğu sistemin ponzi ile benzeştiğini savunup eleştirenler de mevcut. Çoğu benzeri yatırım araçları yüzde 12 civarında getiri vadederken Luna’nın yatırımcılara yüzde 20’lere varan getiri vadetmesi ve bunun kaynağı olarak topluluğun bazı internet uygulamalarını referans vermesi bu modelin bir dolandırıcılık modeli olan ponziye benzerliği ile eleştirilmişti.

Do Kwon’un geçen ay bir Twitch yayıncısının programında yaptığı açıklamalar da iflasın ardından gündeme geldi. Do Kwon’a kripto para piyasasında binlerce proje olduğunu ve bunların kaçının hayatta kalabileceğini sorması üzerine genç CEO, “Bence bir çoğu gidecek. Şirketlerin batışını seyretmek çok zevkli” ifadelerini kullanmıştı.

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