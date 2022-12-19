Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklancak, faiz beklentisi ne?

Merkez Bankası Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında %85’i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yılsonunda tek hane sinyaline paralel politika faizinde indirime gitmişti. Merkez Bankası faiz kararı bu ay sabit bırakacağı yönünde.

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Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık son faiz indirim döngüsünün ardından politika faizini Aralık’ta yüzde 9 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 22 Aralık'ta saat 14:00'te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistler ilk dokuz ayda 6.2 büyüyen ekonomide, son çeyrekte daha da yavaş bir yıllık büyüme görüleceğini ve 2022'nin tamamının %5 ile tamamlanabileceğini bekliyor.

Ekonomi yönetimi ise büyümenin %5'i aşacağını %5.4'e ulaşabileceğini öngörüyor. İhracat, istihdam, üretim ve düşük faizi önceleyen ekonomi politikasını savunan Erdoğan'ın açıklaması sonrası TCMB iki yıl aranın ardından politika faizini tek haneye çekmiş oldu. Banka ayrıca indirimi döngüsünü “sonlandırdığını” da açıkladı.

Öncelikli olarak enflasyonla mücadele yerine ihracat odaklı büyümeye odaklanan TCMB, TL'de yarattığı hasar ve enflasyonda yarattığı keskin artışa rağmen politikalarına devam etti. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'de zirve noktası %85 ile görüldü ve önümüzdeki aylarda TÜFE'nin %40'a doğru düşeceği genel beklenti haline geldi.

Dolar karşısında geçen yıl %40 üzeri bu yılbaşından beri ise %30 daha değer kaybeden TL iki aydan fazla süredir ise stabil bir seyir izliyor. Kur 18.6 etrafında oldukça yatay bir bantta işlem görüyor. Anketteki 2023 yılsonuna yönelik faiz tahmini sorusuna verilen cevapların medyanı ise TCMB'nin önümüzdeki yıl politika faizinde artışa gideceğine işaret ediyor.

Ekonomistler para politikasının yönünün 2023'te yapılacak seçimlerin sonucuna göre değişebileceğini değerlendiriyor. Reuters'ın 2023 sonu için politika faizi anketine katılan sekiz ekonomistin üçü mevcut %9 seviyesindeki politika faizinin sabit kalacağını, biri ise %7.5'e düşürüleceğini öngördü. Dört katılımcı faiz artışı öngörüyor. Ankette önümüzdeki yıl sonu için en yüksek tahmin %30 seviyesinde. Bu tahminlerle 2023 sonu için medyan %13.4 seviyesinde oluştu. Muhalefet ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidar ise düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor. Piyasalar bu kapsamda seçime kadar politikalarda belirgin değişim beklemiyor. Ekonomi yönetimi de benzer şekilde politikalarda “kararlılık” mesajı veriyor.