Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nedir, ne olur ? Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Erdoğan'ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz kararı beklentisi sabit tutma yönünde. Merkez Bankası faiz kararı 23 Haziran tarihinde saat 14:00'da açıklanacak. Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

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TCMB enflasyondaki yükselişe rağmen son beş toplantısında politika faizini değiştirmedi. Banka liralaşma odağında bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinde olduğunu belirterek önümüzdeki dönem faiz kararlarına ilişkin bir sinyal vermiyor. Küresel faiz artışları ve Mayıs ayında %73'ü aşan enflasyonun gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen TCMB'nin bu haftaki toplantısında politika faizini %14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü saat 14:00'da açıklanacak.

FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE, NE OLUR?

Küresel faiz artışları ve Mayıs ayında %73’ü aşan enflasyonun gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen TCMB’nin 23 Haziran toplantısında politika faizini %14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Anket katılımcıları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle yükselen enflasyona TCMB’nin faiz tepkisi vermeyeceği beklentisini korudu. Geçen yıl gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL’nin 2021’de dolar karşısındaki kayıplarını %44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti. Geçen yılki kayıpların üzerine TL %14’ü Nisan’dan beri olmak üzere yıl başından bu yana dolar karşısında %24 değer kaybetti.

ENFLASYON 24 YILIN ZİRVESİNDE

Ekonomistlerin beklentileri 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonda zirvenin henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebileceğini gösteriyor.

Ancak anketteki katılımcıların çoğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor.

Yılsonu için tahmin veren toplam 9 katılımcının tamamı politika faizinin yüzde 14'te kalacağını öngörüyor.

Erdoğan geçtiğimiz hafta hükümetin faizleri yükseltmeyeceğini ve aksine daha da indireceğini söylemişti. Mevcut politikada hükümet üretimi, ihracatı ve istihdamı artıracak şekilde yatırımların düşük faizle özel sektör tarafından yapılması istiyor.

ARALIKTAN BU YANA SABİT TUTUYOR

TCMB, faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmişti. O günden beri ise faizlerde değişiklik yapılmadı.

Gevşeme döngüsü geçen sene kur krizine ve enflasyonun sert yükselmesine sebep olurken, şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını daha da körüklemişti.

TCMB enflasyondaki yükselişe rağmen son beş toplantısında politika faizini değiştirmedi. Banka liralaşma odağında bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinde olduğunu belirterek önümüzdeki dönem faiz kararlarına ilişkin bir sinyal vermiyor.

Bazı ekonomistler artık TCMB'nin kararlarının öngörülebilirliğindeki azalış sebebiyle son aylardaki PPK anketlerine katılmamayı seçiyor.

TL'DE BU YILKİ KAYIP YÜZDE 24

Geçen yıl gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL'nin 2021'de dolar karşısındaki kayıplarını yüzde 44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.