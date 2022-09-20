Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası'nın faiz için "yeterli" tanımlamasını yapması nedeniyle bu ay için faiz kararının yüzde 13'te sabit tutulması bekleniyor. Azınlıkta faiz indirimi tahmini de yer alıyor. Her ay daha çok ekonomist, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz talebi doğrultusunda hareket eden TCMB'nin kararlarının tahmin edilemez olduğunu ifade ederek anketlere katılmamayı seçiyor. Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül günü saat 14:00'da açıklanacak.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) Ağustos ayındaki beklenmedik faiz kararı ardından Eylül’de yeterli” politika faizini %13 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül günü saat 14:00'da açıklanacak.

FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos ayındaki beklenmedik faiz indirimi ardından Eylül'de yeterli” politika faizini %13 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Reuters anketine katılan 14 ekonomistin 11'i TCMB'nin bu ay politika faizini sabit bırakacağı görüşünde. Ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin 50 baz puan indirilerek %12.50'ye çekileceğini tahmin ederken, iki kurum ise 100 baz puan indirim yapılacağını öngördü. Geçen ay %80'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen TCMB politika faizinde indirime gitmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti. Geçen yıl Kasım ayı itibarıyla hızla yükselişe geçen enflasyon, TL'nin de değer kaybıyla rekor seviyelere tırmandı. Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını körükledi ve hükümetin cari fazla hedefini en az 3 yıl öteledi. Ekonomistler son zamanlarda enerji fiyatlarındaki düşüş ve gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması sebebiyle enflasyonun zirveye yaklaşmış olabileceğini öngörüyorlar. TCMB, enflasyonun sonbaharda %90 seviyesine yaklaşarak yılı %60.4 seviyesinde kapatacağı tahmininde bulunurken, hükümet Orta Vadeli Program'da enflasyonun %65'e düşeceğini öngördü.

Reuters'ın enflasyon anketinde ise ekonomistlerin yılsonu için medyan tahmini %70 seviyesinde bulunuyor. Her ay daha çok ekonomist, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz talebi doğrultusunda hareket eden TCMB'nin kararlarının tahmin edilemez olduğunu ifade ederek Reuters anketlerine katılmamayı seçiyor. Yılsonunda faiz beklentisi anketindeki toplam sekiz katılımcıdan üç ekonomistin tahmini %12 seviyesinde şekillenirken beş ekonomist ise politika faizinin %13'te sabit kalmasını bekliyor. Capital Economics kıdemli gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Liam Peach ise Salı günü açıklanan sanayi üretim verilerinde Temmuz ayında aylık bazda bir düşüş görülmesinin ardından TCMB'nin büyümedeki ılımlılaşmayı sebep göstererek politika faizini %12'ye çekebileceği tahmininde bulundu. TCMB ise geçen ayki indirimden sonra mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin “yeterli” olduğunu ifade etmişti. Bankacılar ise yeterli ifadesinin faiz indirimin Eylül'de devam etmeyeceğine dair net bir işaret olduğunu söylemişlerdi. Faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek %14'e çeken TCMB, enflasyondaki yükselişe rağmen Ağustos'a kadar politika faizini değiştirmedi. TL, geçen ay yapılan sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında %2'nin altında değer kaybetti. Birikimli olarak bakıldığında ise TL, Nisan sonundan beri %19'a yakın, yılbaşından beri %28'e yakın, son bir yılda ise %54 değer kaybetti. TL geçen yıl da %40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı. TCMB faiz indirimi sonrası kendisini kredi ve tahvil piyasasında kendisini daha da belirleyici konuma getirecek adımlar da attı. Net ihracat, istihdam, yatırım odaklı kredilere öncelik verilirken bu sayede kalıcı cari fazlaya ulaşılması ve bu dengenin enflasyonda da kalıcı bir düşüş getireceği öngörülüyor. Bu alanda yer almayan kredilere ise TCMB tarafından ek tahvil tutma yükümlülükleri de getirildi. Bankalar tahvil yükümlülükleri nedeniyle kurumsal bazı kredileri artık veremeyecek duruma gelmekten şikayetçi. Şirketler ise ucuzlayan maliyetlere rağmen krediye erişimden yakınıyor. TCMB'nin PPK metninde bu konudaki olası mesajları da takip edilecek.