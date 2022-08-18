Merkez Bankası neden faiz indirimine gitti? Uzmanlar anlattı…

Merkez Bankası'nın bugünkü sürpriz faiz indirimi kararını sozcu.com.tr'ye değerlendiren uzmanlar, Merkez'in artan brüt rezervlerinden cesaret aldığına işaret etti ve yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha beklediklerini anlattı.

Gamze BAL

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Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sürpriz bir faiz indirimi kararı geldi.

Karar öncesi yapılan anketlerde ekonomistlerin beklentisi Merkez’in faizi sabit tutacağı yönünde iken, TCMB, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 13 seviyesine çekti.

Merkez’in faiz indirimi kararının nedenlerini ve sonraki PPK toplantılarındaki beklentileri uzmanları sozcu.com.tr’ye anlattı.

‘YIL SONUNA KADAR 100 BAZ PUAN DAHA İNDİRİR’

InvestAZ Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, piyasada uzun zamandan beri Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararı bekleyen tek kişi olduğunu; dolayısıyla karara şaşırmadığını anlattı.

“Merkez’in toplam 200 baz puanlık bir hareket alanı var. 100 baz puanlık kısmını kullandı” diyen Çitilci, “Bundan sonraki toplantılarda, yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir indirime daha gidebilir. Yılı kuvvetle muhtemel yüzde 12 politika faizi ile kapatırız. 2023’te de faiz indirimlerinin devam edebileceğini düşünüyorum” dedi.

‘SEÇİM EKONOMİSİ GÜDÜMÜNDE BAZI DİNAMİKLER’

Çitilci, Merkez’in faiz indirimine gitmesindeki temel etkenin yüksek turizm ve ihracat gelirinin yanı sıra brüt rezervlerdeki artış olduğunu aktardı ve bu nedenlerle Merkez’in elinin güçlendiğine işaret etti.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası TL’deki değer kaybına dikkat çeken Çitilci, şöyle devam etti:

“Merkez, bu kararıyla kuru yükselten taraf oldu. İhracat gelirleri ile turizm gelirleri artıyor. Merkez Bankası’na buradan sağlanacak kaynak da artıyor. Dolayısıyla şu anda TL deki değer kaybının enflasyon üzerindeki negatif etkilerinin yanında, diğer unsurlara pozitif yansımaları oluyor.

Seçim dönemi yaklaşıldığından dolayı, seçim ekonomisi güdümünde bazı dinamikler de devreye girebilir. Bu da işin büyüme ve istihdam tarafı… Dolayısıyla 2023’te de faiz indirimlerine devam edileceği bir ortama giriyor olabiliriz.”

‘REZERVLERDEKİ KISMİ İYİLEŞMEDEN CESARET ALINDI’

Sozcu.com.tr’ye konuşan bir diğer isim, Bilgi Üniversitesi Ekonomi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent ise, “Bugünkü faiz indirimini, son dönemdeki nispeten olumlu piyasa koşullarını fırsat bilerek geçmişte dile getirilen söylemlerin hayata geçirilmesi şeklinde yorumlayabiliriz” dedi.

“Zira, faiz indirimlerinin devam edeceği söylenmişti ancak 8 aydır bu yapılamamıştı” diyen Prof. Dr. Başlevent, “Son dönemde Merkez Bankası rezervlerindeki kısmi iyileşme ve petrol fiyatlarındaki düşüşten cesaret alarak bu karar alındı gibi görünüyor” diye konuştu.

‘BÜYÜMEYE DESTEK İÇİN İNDİRİM’ İKNA EDİCİ DEĞİL

“‘Dolarda yukarı yönde ciddi bir hareket olursa müdahale edebiliriz’ diye düşünüldü muhtemelen” diyen Başlevent, şöyle devam etti:

“Böyle yorumluyor olmamın sebebi, geçtiğimiz 1 yıllık süreçte, politika faizi indirimleriyle enflasyon ve kredi faizleri arasında umulan yönde bir ilişki olmadığının çok net görülmüş olması. Dolayısıyla, bankanın ‘büyümeye destek için indirim yaptık’ mealindeki açıklaması ikna edici değil.”

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