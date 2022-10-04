Nebati’den faiz iddiası: BM uyguladığımız politikaları tekrar ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artışlarının resesyon riskini artırdığını, BM'nin de bu konuda politikaları değiştirme çağrısı yaparak Türkiye'nin uygulamalarını tekrarladığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yalova’da bir şirketin lojistik merkezinin açılışında konuştu.

Faiz indirimleri sonucu resmi enflasyon Cumhuriyet tarihinin en hızlı yükselişini kaydederek yüzde 83,45’e sıçrarken, Bakan Nebati, BM’nin de faiz politikasında Türkiye’nin uygulamalarını tekrarladığını öne sürdü.

Nebati’nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Enflasyonla mücadele etmek için birçok ülke merkez bankası finansal sıkılaştırmaya gitmiş, ekonomilerinin resesyon risklerinin giderek artmasına da sebep olmuştur. Örneğin ABD bugün teknik olarak resesyondadır.

* Gelişmiş Batı ülkelerindeki faiz artışları sadece kendilerinin resesyon risklerini artırmıyor. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler’in (BM) de dün belirttiği gibi, küresel ekonominin resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa girme riskini de artırıyor.

* BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri, muhtemel küresel resesyonun önlenmesi için gelişmiş ülkelere politikalarını değiştirme çağrısı yapmış bulunuyor. Uzun yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ve son zamanlarda hemen her gün ifade ettiğimiz, uyguladığımız politikaları şimdi BM çağrı yaparak tekrar ediyor.

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