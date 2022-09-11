Nureddin Nebati: Borsa her geçen gün cazip hale geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan yükselişle ilgili açıklama yaptı. Nebati borsanın yatırımcı açısından her geçen gün daha da cazip hale geldiğini belirti.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan yükselişle ilgili açıklama yaptı.

Sermaye piyasasının 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL'ye ulaştığını belirten Nebati, “Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor” dedi.

Nebati’nin mesajları şöyle:

*Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3 bin 521,38 puan ile haftayı sonlandırdı.

*BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor.

*Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL'ye ulaşmış durumda.

‘YERLİ VE YABANCI DAHA ÇOK YATIRIM YAPIYOR’

*Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor.

*BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir.

*Türkiye’nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor.

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