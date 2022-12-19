Rusya tavan fiyat uygulamasına vereceği karşılığı tartışıyor

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta yayımlamayı planladığı başkanlık kararnamesinde Rusya’nın tavan fiyata vereceği karşılığın açıklanacağını ve bu karşılık kapsamında tavan fiyatı uygulayan ülkelere petrol satışının durdurulabileceğini belirtmişti.

Putin’in de aralarında bulunduğu Rus yetkililer tavan fiyat hamlesini ağır biçimde eleştirmişler ve mekanizmayı uygulayan ülkelere petrol ihracatını durduracaklarını açıklamışlardı.

Fakat Rus TASS haber ajansındaki bir haberde, Peskov konuya dair diğer seçeneklerin hâlâ değerlendirildiğini ifade etti.

‘ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAYA YAKIN’

Gazetecilere bugün açıklamada bulunan Peskov şu değerlendirmeleri yaptı;

“Bazı ön çalışmalar kağıda geçirildi ancak hâlâ değerlendirilen ve üzerinde tartışılan ek teklifler de var” diyerek, “Hangi tedbirlerin bizim menfaatimize en çok uyacağını belirleme görevimiz hâlâ devam ediyor. Çalışmalar sürüyor ancak tamamlanmaya yakın”

İTHALATIN YÜZDE 90 AZALACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya’nın uyguladığı tavan fiyat kapsamında, bu ülkelerdeki şirketlerin, Rusya’dan varil başına 60 doların üzerinde petrol satın almaları halinde Rusya’dan deniz yoluyla ihraç edilen petrole sigorta ve nakliye hizmetleri sağlaması yasaklanmıştı.

AB, ayrıca Rus petrolüne uyguladığı ambargo nedeniyle Rusya’dan petrol ithalatının yüzde 90 azalacağını tahmin ediyor. AB’nin ithalatının düşmesine rağmen, petrol Rusya’nın temel ihracat ve gelir kaynağı olmaya devam ediyor. (REUTERS)

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