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Rusya’nın rezervleri ekimde 25 milyar dolar azaldı

Rusya'nın uluslararası rezervleri eylülde bir önceki aya göre 25 milyar dolar gerileyerek 540 milyar dolara düştü.

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Rusya’nın rezervleri ekimde 25 milyar dolar azaldı
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Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Ekim 2022 itibarıyla 1 Eylül'e kıyasla yüzde 4,4 azalarak 565 milyar dolardan 540 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankası, söz konusu adıma karşılık hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu. (AA) Merkez Bankası'ndan 9 ayda 107 milyar dolarlık örtülü satış İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'ndan 9 ayda 107 milyar dolarlık örtülü satış