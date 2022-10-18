TCMB menkul kıymet tesis oranını güncelledi

Döviz cinsinden mevduat için menkul kıymet tesis oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarıldı.

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Merkez Bankası (TCMB) döviz cinsinden mevduat için menkul kıymet tesis oranını yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarırken, 2023’ten itibaren TL mevduatın toplam içindeki payını esas alan hedeflere geçtiğini açıkladı.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, “Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellenmiştir. Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilmektedir” denildi.

Açıklamada “Yılın geri kalanında ve 2023 yılında da liralaşma stratejisi kapsamında adımlar atılmaya devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TCMB’nin basın duyurusunda ve Resmi Gazetede yayımlanan “Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de yer alan değişiklikler şöyle:

* Döviz cinsinden mevduat için menkul kıymet tesis oranı yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarıldı.

* Yapılan 2 puanlık artış üzerinden hesaplanan tutarın 28 Ekim hesaplama tarihinde üçte biri, 25 Kasım hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınacak.

* TCMB 2023 itibarıyla dövizden TL’ye dönüşüm oranı yerine TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan ilave menkul kıymet tesisine geçti.

* Böylece 7 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50 altında kalan bankalar için uygulanacak (Eskisi: Dövizden TL’ye dönüşüm oranı yüzde 5’in altında kalan idi.)

* Böylece 2 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50-60 bandın kalan bankalar için uygulanacak (Eskisi: Dövizden TL’ye dönüşüm oranı yüzde 5-yüzde 10 arasında kalan idi.) (REUTERS)

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