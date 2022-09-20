Teminat kararı sonrası banka hisseleri yükseldi

Borsada sert satışlarla oluşan teminat sorunlarının ardından Takasbank, VİOP'ta risk parametrelerini güncelledi, banka hisseleri yükseldi.

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Son bir haftadır bankacılık hisselerindeki sert kayıpların ardından yaşanan teminat sorunları piyasada sıkışıklık yaratırken, dün akşam ilgili kurumların bu sorun çerçevesinde toplanmasının ardından Takasbank’ın risk parametlerinde bugün yaptığı değişiklikle bankacılık endeksi hızla toplandı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,5 civarı yükseldikten sonra saat 16.22’de yüzde 1 primli, BIST 100 endeksi ise yüzde 2,4 yükseldikten sonra aynı saatte yüzde 1 yukarıdaydı.

Kurumların dün akşam yaptığı toplantı sonucunda somut bir karar açıklanmadı ancak Takasbank’ın adımının öncesinde bu sabah Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-19 Eylül’de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini açıkladı.

TAKASBANK’TAN ADIM GELDİ

Takasbank, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) Akbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş GYO, İş Bankası, Şekerbank, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi’nin dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşulları dikkate alarak güncellendiğini duyurdu.

Takasbank’ın açıklamasında yeni risk parametrelerinin yarından itibaren gün içi risk hesaplama anından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Ancak piyasa işlemcileri öğleden sonra görülen yükselişlerin kalıcı olup olmamasından endişeliler.

Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir, atılan adımı, “Kısa süreli bir adım oldu, daha kalıcı bir adım atılmalı” derken, adının kullanılmasını istemeyen bir işlemci de “adımın kısmen olumlu etkisi olur” dedi.

TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1,5 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTI

Borsa İstanbul’da Temmuz ortasında bankacılık sektörünün liderliğinde başlayan rallide özellikle bankalarda %150’ye varan yükselişler olmuştu. Vadeli piyasada alınan yüksek kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle bir süredir yukarı gelen banka hisseleri, son bir haftadır ise teminat tamamlama yükümlülüğünden dolayı son zamanların en sert satışlarıyla karşılaştı.

Bankacılık hisseleri dünkü kapanışa göre son bir haftada yaklaşık yüzde 35 düşmüştü.

Bazı analistler aracı kurumların teminat tamamlama yükümlülüklerinin günlük 1,5 milyar lirayı geçtiği belirtiliyor. Analistler teminat limitlerinde yapılacak olan bu değişikliğin piyasada oluşan sıkışıklığa bir miktar çözüm olabileceğini söylediler.

Bir işlemci, geçtiğimiz haftalarda piyasanın tersine dönmesinin ardından aracı kurumların VİOP’taki işlemlerle ilgili müşterilerden para istemeye başladıklarını belirterek, “Bu rakamlar 1,5 milyar TL’ye ulaştı. Kısaca teminat eksiği kaldı” dedi.

Aynı işlemci, bu sabah da piyasada alıcı olmadığını ve böylece VİOP’un kilitlendiğini belirterek, “Tahsilat olmayınca bu sefer aracı kurumlar takası tamamlayamadı. Kısaca takas açığı kapatma sorunu oldu. Dün akşam toplantı bu nedenle yapıldı ama dün akşam toplantıdan bir şey çıkmadı. Bu durumun düzelmesi için aracı kurumların satışı kaldırması lazım, böylece de tabanın kalkması lazım. Piyasada nakit yok” dedi.

DÜN AKŞAM TOPLANTI YAPILMIŞTI

Banka hisselerinde son zamanların en sert satışlarının ardından konuya yakın kaynaklar, dün aracı kurumlar ve Sermaye Piyasası Kurumu yetkililerinin de katılımıyla geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapıldığını söylediler.

SPK toplantıyı teyit ederken başka bir detay vermedi.

Aynı işlemci, “Bu sürecin nasıl devam edeceği SPK’nın alacağı kararlara bağlı olacak. Buradaki belli hisselerdeki bu durum diğer hisseleri de negatif etkiliyordu. Kalıcı bir aksiyon gerekli” diye sürdürdü.

Marbaş Menkul’den Yasin Özdemir de dün akşamki toplantının nedenine ilişkin, “Arka arkaya üç gün boyunca her gün 1,5 milyar TL civarında teminat tamamlama çağrısı (margin call) oluştu. Günlerce tavan olan kamu bankaları ve birkaç hissede bu kez sürecin tersine dönmüş olması ve taban satışlarının dün de sürmesi nedeniyle acil zirve toplandı” dedi ve toplantıdan somut bir sonuç çıkmadığını ancak bu sabah atılan adımların kısa süreli de olsa etkisinin görüldüğünü ekledi. (REUTERS)

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