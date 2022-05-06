TL’nin reel değeri nisanda arttı
Reel efektif döviz kuru endeksi, nisan ayında TÜFE bazında 3,26 puan artarak 57,05'e çıktı.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) nisan ayında 57.05 ile aralıkta gördüğü tarihi düşük seviyelerden sınırlı yükselişini sürdürdü.
Endeks Aralık 2021’de 47.72 seviyesine gerileyerek 1994 yılından bu yana en düşük değere geriledikten sonra ocakta 52, şubat ve martta 53.8 değerlerini almıştı.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
KAVCIOĞLU, ‘ARZİ ETTİĞİMİZ NOKTADA DEĞİL’ DEMİŞTİ
Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
Endeksteki değişim TCMB’nin TL’deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.
Son olarak TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen haftaki enflasyon raporunda “Reel kur endeksi arzu ettiğimiz noktada değil” demişti. (REUTERS)