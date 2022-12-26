1.9 milyonluk ihale, AKP gençlik kolları yöneticisine gitti

AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin 1.9 milyonluk oyun grubu ihalesini, AKP İzmir Gençlik Kolları’nın ekonomi ve mali işler başkanı Tuğrul Mustafa Turgut’un şirketi aldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Sancaktepe Belediyesi 29 Kasım 2022 tarihinde oyun grubu satın almak için ihaleye çıktı.

8 adet üç kuleli kaydıraklı oyun grubu, 4 adet üç kuleli üç kaydıraklı salıncaklı oyun grubu ve 13 adet ikili salıncak almak üzere açılan ihaleye tek geçerli teklif sunuldu.

Belediyenin 3 milyon TL yaklaşık maliyet belirlediği ihaleyi, 1 milyon 973 bin TL'lik tek teklifin sahibi İzpark Kent Ekipmanları Limited Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 26 Aralık 2022 tarihinde sözleşme imzalandı.

İZMİR GENÇLİK KOLLARINDA YÖNETİCİ

Şirketin sahibi Tuğrul Mustafa Turgut, AKP İzmir Gençlik Kolları'nın ekonomi mali işlerden sorumlu başkanı.

2018-2019 arasında İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Turgut, 2019 yılından beri de Ekonomi ve Mali İşler Başkanlığı'nı yürütüyor.

1996 Konya doğumlu olan Turgut'un AKP İzmir Gençlik Kolları'nın resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişinde “Çocuk oyun parkı sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu üyesi” bilgisi yer alıyor. İhaleyi alan İzmir merkezli şirket 2014 yılında Mehmet Kuyucak tarafından kuruldu. Kuyucak 2016 yılında hisselerini Tuğrul Mustafa Turgut'a devretti.