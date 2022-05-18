1 ay içinde temizlenecek’ denilen ithal çöpler buğday tarlasında bulundu

Avrupa’nın plastik atıklarının gelişigüzel atıldığı Adana’da, incelemeler yapan sanatçı Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu heyet, '1 ay içinde temizlenecek' denilen ithal çöpleri bu kez de buğday tarlasının hemen yanında buldu. Atıkların toprağa da karıştığı öğrenildi.

Mehmet SERBES

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Adana'ya başta İngiltere menşeli olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden ithal edilen çöplerin sağlıksız biçimde dökülmesi, uluslararası çevre örgütü Greenpeace başta olmak üzere çeşitli çevrelerin tepkilerine neden olmuştu.

Bu arada AHBAP Platformu’nun kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent de Adana'ya gelerek çöp döküm alanlarında incelemelerde bulunmuş, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve geri dönüşümcülerle toplantılar yaparak soruna çözüm aramıştı. Haluk Levent, görüşmelerinin sonucunda 18 farklı noktada tespit edilen çöplerin temizleneceğini sözünü aldıklarını duyurmuştu.

PLASTİK ATIKLAR TOPRAĞA KARIŞMIŞ

Ancak bir ay sonra yeniden Adana'ya gelerek Çukurova ilçesinin Karahan Bölgesindeki aynı alanlarda incelemelerde bulunan Haluk Levent'in, Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu ile birlikte gittiği arazide çöplerin toplanmadığı ve toprağa karıştığı görüldü. Hatta çöplerin buğday ekili alanların yanı başında yer aldığı ve tarlaya karıştığı tespit edildi.

TABİP ODASI BAŞKANI KÜREKLE ÇIKARDI

Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, bir kürekle buğday ekili alandan çıkan yabancı menşeli çöpleri göstererek, “Bakın bu yabancı atıklar içerdikleri binlerce zararlı madde ile toprağa ve ürüne karışıyor. Bunlardaki zehirli maddeler buğday vasıtasıyla gıdalara karışacak” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

GAZETECİ CHELLEL, ÇÖPLERİ LONDRA’DAN ADANA’YA GPS İLE İZLEMİŞTİ

İngiltere’den yola çıkıp 3 bin 200 kilometre yol kat ederek Adana’ya getirilerek Çukurova ilçesinde boş araziye döküldüğü çeşitli sivil toplum örgütleri ve milletvekillerinin çalışmalarıyla görüntülenen çöplerin sürdürdüğü uzun yolculuk, Blomberg’den gazeteci Kit Chellel tarafından da çöplerin içine GPS cihazı yerleştirilerek tespit edilmişti.

Londra'daki üç çöp poşetine GPS cihazı yerleştiren gazeteci Kit Chellel’in nereye gittiğini takip ettiği üç çöpten birisi Londra'da kalırken, diğer iki çöp poşeti 3 bin 200 kilometre yol yaparak Türkiye'ye gelmiş, Adana’da geri dönüşüm tesisi olmayan bir yere dökülmüştü.

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