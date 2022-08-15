1 kişilik temizlik işçisi alımına bin 948 kişi başvurdu! CHP’den TÜİK’e tepki

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Niğde’de alacağı bir temizlik işçisi için bin 948 kişi başvurdu. Türkiye'deki işsizlik sorununun bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “Bir kişilik iş için bin 948 kişi başvuru yapıyorsa TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'deki işsizlik sorunu Niğde'de bir kez daha gözler önüne serildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde'de bir temizlik işçisi almak için ilan verdi. Başvurular ‘iskur.gov.tr' üzerinden alındı. Başvuru süresinin dolmasının ardından, kriterlere uygun kişilerin açıklandığı listede bir kişilik temizlik işçisi kadrosuna bin 948 kişinin başvurduğu belirlendi.

“TÜİK'İN İŞSİZLİK RAKAMLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. TÜİK'e gerçek işsiz sayısını açıklaması çağrısında bulunan Erhan Adem, şunları söyledi:

* “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Niğde’de bir erkek işçi alımı için yaptığı ilana Niğde için bin 948 kişi başvurmuştur.

* Bir kişilik iş için bin 948 kişi başvuru yapıyorsa TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamları gerçeği yansıtmamaktadır.

* TÜİK, bir an önce tüzel kişiliğine kavuşup, Türkiye’de ne kadar işsiz sayısı vardır, gerçekleri açıklamalıdır.

* TÜİK’in verdiği işsizlik rakamlarında düştüğü söyleniyor ama gerçekler öyle değil. Bir kişilik ilan için bin 948 kişi başvuruyor, burada bir tezatlık var.”

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