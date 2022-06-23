10 ton kapasiteli dev Chinook 35 saat sonra Marmaris’e sevk edildi

Marmaris'teki yangın bir türlü kontrol altına alınamadı. Çanakkale'de konuşlu 10 ton su atma kapasitesine sahip dev helikopter Chinook için sabaha karşı talimat verildi.

Yusuf DEMİR

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Yaklaşık 40 saattir devam eden ve halen kontrol altına alınamayan Marmaris’teki orman yangınına 10 ton su atma kapasitesine sahip dev helikopter de katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün kiraladığı uçaklar arasında yer alan ağır helikopter sınıfındaki Boeing-Vertol Chinook’a yangının başlamasından yaklaşık 35 saat sonra talimat verdi.

Sabaha karşı konuşlu bulunduğu Çanakkale’den hareket eden N235CH tescilli Chinook helikopter Marmaris’e 10.30’da ulaştı.

Chinook’un, gövdesine monte edilen su kapasiteli su sepetiyle denizden de su alarak 10 ton su atabiliyor.

UÇAKLARIN BİR SORTİSİ 1 SAATİ BULABİLİYOR

Halen bölgede kullanılan Air Tractor uçakları 3 ton kapasiteli ve bu uçakların denize inme kabiliyeti olmadığı için her defasında Dalaman Havalimanı’na gidip, yakıt ikmali gibi su ikmali yapıldıktan sonra tekrar havalanması gerekiyor. Bu nedenli her uçağın bir sorti süresi bir saati bulabiliyor.

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