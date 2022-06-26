10 yıldır uçak inmeyen havaalanı

Milyonlarca lira harcanarak yapılan Çanakkale’deki Gökçeada Havalimanı on yıldır kullanılamıyor. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Bu ülkenin kıt kaynaklarıyla yapılan Gökçeada Havalimanı'nın kaderine terk edilmemesi ve yeniden ticari uçuşların başlaması için çaba sarf edilmelidir” dedi.

Başak KAYA

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CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada atıl durumdaki Gökçeada Havalimanı gündeme getirerek, havalimanın kullanılamıyor olmasını eleştirdi.

Ceylan, “Turizmin geliştirilmesi hedefiyle açılan havalimanının yeniden aktif hale gelmesi sağlanmalıdır. Havalimanının yapımı yeterli fizibilite çalışmaları tamamlanmadan gerçekleşti. Kamu yatırımları hayata geçirilirken gerçekçi fizibilite raporları hazırlanmalı ve kaynakların çarçur edilmemesi sağlanmalıdır. Bu ülkenin kıt kaynaklarıyla yapılan havalimanının kaderine terk edilmemesi ve yeniden ticari uçuşların başlaması için çaba sarf edilmelidir” uyarısında bulundu.

Çanakkale'deki Gökçeada Havalimanı 15 Ağustos 2010 tarihinde “turizmin geliştirilmesi” hedefiyle yapıldı. Açılışını dönemin ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yaptı. Havalimanı'nın 38 çalışanı bulunuyor ama yolcu uçmuyor. Havalimanı için toplam 80 milyon 416 bin TL harcandığı belirtildi.

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