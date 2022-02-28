11 yaşındaki kızını Ukrayna’da bırakıp Türkiye’ye dönen baba: Kızımdan haber alamıyorum

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı üzerine tahliye edilen 220 Türk vatandaşı daha otobüslerle Türkiye’ye geldi. 11 yaşındaki kızını Ukrayna’da sığınakta bıraktığını ancak kendisinin Türkiye’ye gelmek zorunda olduğunu belirten baba, kızından haber alamadığını, kızına ulaşmak istediğini söyledi.

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Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları otobüslerle ana vatan Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. Aralarında bebekli ailelerinde bulunduğu 220 Türk vatandaşı, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kızını sığınağa bıraktıktan sonra konsolosluğa müracaatla Türkiye'ye gelen baba Alaatin Erkan, kızından haber alamadığını belirterek, “Geride kurulu düzenimizi, hayatımızı ve işimizi bıraktık. 11 yaşındaki kızımı da orada bıraktım şu anda sığınakta kendisinden haber de alamıyorum ulaşamıyorum. Devletimizden yardım istiyorum, kızıma ulaşmak istiyorum. Dostlarımız orada kaldı. Biz kurtulduk ama kurtulduğumuza sevinemiyorum” dedi.

“ARKAŞLARIM CEPHEYE GİTTİ”

Ukrayna'da yaşayan Ukraynalı arkadaşlarının cepheye gittiğini söyleyen genç, Ukrayna'da durumunun çok ürkütücü olduğunu ve sığınaklarda saklanıldığını belirtti. Bir başka vatandaş Özgen Aydın da Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Aydın, çocuklarının Ukrayna'daki Türk konsolosluğunda beklediklerini ve en kısa zamanda Türkiye'ye gelmek için hazırlık yapıldığını anlattı.

“TÜRK VATANDAŞLARI KONSOLOSLUĞA GİDİYOR”

Türk vatandaşı Cihan Yasin Dağlar ise bomba sesleriyle uyandığını ve hemen konsolosluğa sığındığını belirtti. Konsoloslukta biraz bekledikten sonra Romanya sınırına ardından da Türkiye'ye geldiklerini anlatan Dağlar, yolculuklarının 3 gün sürdüğünü ifade etti. Mustafa Kılıç da konsolosluktan hareket ettiklerinde 300 Türk vatandaşının daha tahliye için konsolosluğa geldiğini söyledi.