11 yıl önceki kazaya 8.8 milyarlık fatura!

Çöllolar kömür sahasını işleten Park Teknik firması, Elektrik Üretim A.Ş’nin zararlarını karşılamayınca tam 8.8 milyarlık dava açıldı.

Veli TOPRAK

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Kahramanmaraş'ın Çöllolar kömür sahasında 11 yıl önce meydana gelen heyelanda 11 işçi göçük altında kaldı. Sahayı işleten Park Teknik firması Elektrik Üretim A.Ş.'nin zararlarını karşılamayınca 8.8 milyarlık dava açıldı.

EÜAŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal, TBMM KİT Komisyonu'nda yaptığı açıklamada Çöllolar sahasının işletmesine ilişkin protokolün 5 Ekim 2021'de sonlandırıldığını, 2011 yılına ait firmaya kesilen 90 milyon 932 bin liralık ceza faturasına ise firmanın itiraz ettiğini bildirdi. İtiraz konusunun mahkemeye taşındığını ve halen devam ettiğini bildirdi.

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz de Çöllolar sahasının Türkiye Kömür İşletmelerine devrine ilişkin sözleşme imzaladıklarını, kömür üretimine başlanması için de 4 Mart 2022 itibariyle sahanın teslim edildiğini söyledi. Alagöz, “TKİ tarafından da gerekli çalışmalar başlatıldı, önümüzdeki sene faaliyete girmesi ve kömür üretmesini bekliyoruz. Uğramış olduğumuz zarar ziyan ne varsa bütün hesapları yaparak hak arayışımız devam etmektedir” dedi.

PEŞ PEŞE HEYELAN

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Afşin-Elbistan B Termik Santrali'ne kömür sağlayan Çöllolar Kömür Sahası'nda 6 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde meydana gelen göçükte 11 can gitti. Heyelanda Jeoloji Mühendisi Halil Tatlı, Maden Mühendisi Nail Yılmaz ile işçiler Yaşar Alkaya, Ruşen Demir, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Adnan Demir, Tuğran Gökhan ve Aydoğan Polat toprak altında kaldı.