11 yıldır devam eden cemevi davası: Aynı parselde cami ve kuran kursu da var

Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynal Odabaş, 'İmara aykırı' cemevi yaptırdığı iddiasıyla, 5 yıla kadar hapis istemiyle 11 yıldır yargılanıyor. Yarın davanın 27. duruşması yapılacak. Aynı parsel üzerinde cami, kuran kursu ve emniyet binası olduğunu, ancak bu yapılara herhangi bir işlem yapılmadığını söyleyen Odabaş, "Alevilere açılan davalar ülkeyi yönetenlerin ve sözde adaleti savunduğunu söyleyenlerin ayıbıdır" dedi.

Ümit TÜRK

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İstanbul’da Alevi yurttaşların yoğunlukta yaşadığı Sultangazi ilçesinde, 2011 yılında halk, mevcut cemevinin ihtiyaçlara cevap vermediğini, bu nedenle de belediyeden kendilerine cemevi yapmaları için bir yer tahsis etmelerini istedi.

Ancak belediyenin gösterdiği yerler cemevi için uygun görülmedi. Bunun üzerine halkın kendi imkanları ile yapmak istediği yer için belediyeden izin istendi. Bu konuda hiçbir yanıt alamayan Alevi yurttaşlar, tamamı kendi imkanlarıyla Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi’ni inşa etti.

“YIKIM VE PARA CEZASI KARARI”

Encümen meclisinde 2011 yılında cemevimize yıkım kararı çıkardı ve imara aykırı çevre kirliliği ve çeşitli para cezaları Toplamda 198 bin TL. Para cezası icraya verdiler.

Daha önce yer konusunda sessiz kalan belediyenin encümen meclisinde, imara aykırı yapıldığı gerekçesiyle cemevi hakkında yıkım kararı aldı. Yine imara aykırılık, çevre kirliliği gibi gerekçelerle toplamda 198 bin TL de para cezası kesti.

Cemevi başkanı Zeynal Odabaş hakkında ise bu duruma öncülük ettiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“YARGILANAN İNANCIMIZ”

11 yıldır devam eden davanın yarın 27. duruşması Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde yapılacak. Belediye tarafından alınan yıkım kararının ve devam eden yargılamanın utanç verici olduğunu belirten Odabaş, “Alevilere açılan davalar ülkeyi yönetenlerin ve sözde adaleti savunduğunu söyleyenlerin ayıbıdır. Bizim inancımızı yargılayan cemevimize yıkım kararı çıkaran anlayışı kınıyoruz” dedi.

“AYNI PARSELDE CAMİ, KURAN KURSU VE EMNİYET BİNASI VAR”

Aynı parsel içinde kuran kursu, cami, halk eğitim merkezi, tuz deposu ve emniyet binası olduğuna dikkat çeken Odabaş, “İmara aykırılık bir durum varsa bu yapılar da imara aykırıdır. Hangisi hakkında dava açtınız?” diyerek eleştirisini dile getirdi. Odabaş, yargılamanın adalete uygun bir şekilde sonuçlanmasını dilediklerini ifade etti.