12 kişi Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, 12 kişi Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu temsilciliklerine görevlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu temsilciliklerine, Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Osman Köse, Ahmet Arslan, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Zakir Avşar atandı.

Söz konusu atamaların, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5’inci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Şubat’ta TBMM’de partisinin grup toplantısında Basın İlan Kurumu hakkında açıklamalar yapmıştı. Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

* Basın İlan Kurumu var, devletin resmi ilanları var. ‘Bu resmi ilanlarda tarife çok düşük, bu tarifenin artması lazım, en azından 50 binin altında tirajı olan gazetelere, santim sütun olarak 30 liralık bir fiyatın belirlenmesi gerekir. Bu ancak bizi kurtarabilir, ancak ayakta durabiliriz’ diyorlar, ama Basın İlan Kurumu bir yıldır toplanmıyor, Genel Kurulu bir yıldır toplanmıyor. Oysa kendi kanununda 3 ayda bir toplanması gerekir.

* 2018'den beri Cumhurbaşkanlığınca atanması gereken 12 üye atanmadığı için Genel Kurul toplanamıyor. Genel Kurul toplanamadığı için fiyatlar belirlenemiyor ve dolayısıyla bir anlamda Basın İlan Kurumu medya üzerinde ciddi bir baskı unsuru pozisyonuna gelmiş durumda, baskı kuruyor. Gazeteler üzerinde baskı kuruyor.

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