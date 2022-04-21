123 ceylana ne oldu?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmeleri’nde koruma altında bulundurulan ceylanların bazı ziyaretçiler ve üst düzey bürokratlara kesilerek ikram edildiği iddialarını yalanlarken, iddianın sahibi CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal resmi açıklama rakamlarını kaynak gösterip “O halde 123 ceylan nereye gitti?” diye sordu.

Ahmet KAYA

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TİGEM tarafından yapılan yazılı açıklamada, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Asya Ceylanlarının yaşatılması, gelecek nesillere ulaştırılması ve ülke gen kaynaklarının korunması için Ceylanpınar İşletmesi'nde halen 371 erkek, 474 dişi olmak üzere, toplam 845 hayvan bulunduğu kaydedildi.

Ceylanpınar İşletmesinde yetiştiriciliği yapılan ceylanların, doğum ve ölüm kayıtları düzenli olarak tutulduğu vurgulanan açıklamada,

“Ayrıca Asya Ceylanının çok ürkek bir yapıya sahip olması sebebiyle insanlar tarafından yakalanması teknik olarak da mümkün değildir. Dolayısıyla ismini İşletmemize veren ve Kuruluşumuzun çabalarıyla sayıları 845 başa ulaşan ceylanların haberlerde yer aldığı şekilde işletmeye gelen üst düzey misafirler için kesilerek ikram edilmesi kesinlikle söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

RAKAMLARI AÇIKLAYIN

TİGEM'in açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren ve iddiaları TBMM'ye yazılı önerge olarak sunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise,

“Hem Sayın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin sözlü önergemizi topu taca atmadan yanıtlamasını bekliyoruz. Hem de siz TİGEM Genel Müdürlüğü'nden Şanlırfa Ceylanpınar'daki doğum ve ceylanların, doğum, ölüm ve diğer kayıtlarını paylaşmanızı talep ediyoruz” dedi.

VATANDAŞIN EVİNDE CEYLAN BESLEME FOTOĞRAFI

Daha sonra Ceylanpınar'da çekildiğini belirttiği, vatandaşların bahçesinde ceylanlarla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,

“TİGEM Şanlıurfa Ceylan İşletmesindeki ceylanların üst düzeyde korunduklarını savunuyor. Peki, Ceylanpınarlı vatandaşların evinde baktığı ceylanlar için ne diyeceğiz? Vatandaş, ceylanları TİGEM'den mi aldı? Daha kaç kişiye bu şekilde ceylan verildi? “O halde 123 ceylan nereye gitti?” diye sordu.

123 CEYLAN NEREYE GİTTİ?

SÖZCÜ'nün konuyla ilgili sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ceylanpınar Küçükbaş Hayvancılık Şube Şefi Gökhan Tükenmez'in 13 Haziran 2021'de AA'ya yaptığı ve halen internet ortamında da bulunan açıklamayı anımsatarak şunları söyledi:

“Yetkili kişi muhabire, ‘İşletmemizde 368 tane erkek, 300 tane dişi olmak üzere toplam da 668 tane ceylanımız bulunmakta. Şu an doğum sezonunun ortasındayız. Bu yıl için yaklaşık 300 yavru beklemekteyiz' açıklaması yapıyor.

Yani 2021 sonunda o kurumun konuyla ilgili en yetkili kişisinin açıklamasına göre 968 tane ceylan olmalı. Hadi bunun 23'ü eceliyle öldü diyelim. 50 tanesinin de ya doğum yapmadan, ya da doğum sırasında kaybedildiğini varsayalım. Kalıyor geriye 895 ceylan. TİGEM ‘371 erkek, 474 dişi olmak üzere, toplam 845 hayvan' var açıklaması yapıyor. Şimdi soruyorum o ceylanlar nereye gitti?

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