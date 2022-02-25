14 dönümlük şirket arazisi, konut-ticaret imarına açıldı

Sancaktepe’de Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş'ye ait yaklaşık 14 dönümlük arazinin planlarda “belediye hizmet alanı” olan imarı, “konut-ticaret” olarak değiştirildi. İBB birimlerinin yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırdığı için karşı çıktığı plan değişikliği, İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Sancaktepe Sarıgazi'de Selçuklu Ecza Holding'e bağlı Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş'ye ait 13 bin 620 metrekarelik boş durumdaki arazi için şirketin 2017 yılında yaptığı başvuru ile başlayan planlama sürecine son nokta konuldu.

Şirket, 2000 yılından beri sahibi olduğu parselin önceki yıllarda yapılaşma hakkı olmasına rağmen mevcut planlarda tamamı donatı alanında kaldığı için herhangi bir yatırımda bulunamadığı için plan değişikliği yapılması talebinde bulunmuştu.

2018 yılında İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda “belediye hizmet alanı, zeminaltı otopark, park ve yol” fonksiyonlarına sahip parsele ”konut ve ticaret, belediye hizmet alanı” fonksiyonları verilmişti.

Plan değişikliğine o dönemin İSKİ, Ulaşım Planlama Müdürlüğü de karşı çıkmıştı.

Plana askı sürecinde yapılan itiraz sonucu da 7 bin metrekarelik konut-ticaret alanı, 8 bin 717 metrekareye çıkarılmıştı.

İSKİ OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİ

Üst ölçekli planların ardından alt ölçekli uygulama imar planı da 2021 yılının nisan ayında Sancaktepe Belediye Meclisi'nde kabul edilerek onay için İBB'ye gönderildi.

Plan değişikliği İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumları sırasında gündeme alındı. Teklif ile ilgili görüşü sorulan İSKİ, nüfusu arttırdığından olumsuz görüş verdi.

TİCARET ALANI ARTTIRILDI

Planlama Müdürlüğü, belediye hizmet alanı fonksiyonu tamamının iptal edilerek yaklaşık 8 bin 717 metrekarelik konut+ticaret alanına, 3 bin 430 metrekare daha eklendiğini belirledi.

Yaklaşık 850 metrekarelik alanın belediye hizmet alanı olarak düzenlendiği kaydedildi. Teklifin üst ölçekli plana aykırı olduğu, yapı-nüfus-trafik yoğunluğunu arttırdığı vurgulandı.

“PARSEL BAZINDA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ”

Plan teklifinin; 2020 yılında çıkan ilgili kanunun “parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran plan değişikliği yapılamaz” maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi. AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İmar ve Bayındırlık Komisyonu uyarılara karşın plan değişikliğini uygun buldu. Mecliste de oy çokluğu ile kabul edildi.

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