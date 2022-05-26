14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Özgür CEBE

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Irak sınırından Türkiye'ye sızmaları önlemek amacıyla 17 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekâtında şehit edilen beş askerin naaşlarının kaldırıldığı saatlerde Zap'ın Karadağ ve Cehennem Tepesinde sağlanan sıcak temasta 14 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece harekâtın başından bu yana öldürülen terörist sayısı 118'e çıktı.

MEVZİYE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN SİHA İLE VURULDU

Öldürülen teröristlerden 3'ünün Karadağ alan sorumluları oldukları ve 24 Mayıs'ta beş askerin şehit edildiği hain saldırının da failleri oldukları belirlendi.

Beş askerin şehit olduğu bölgede Mehmetçiğin konumlandığı hakim bir tepeye sızmaya çalışan ve şehit edilen askerlerin silahlarını gasp etme girişiminde bulunan bir terörist, Silahlı İnsansız Hava aracıyla fark edilince gerçekleştirilen nokta operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Öldürülen teröristin uzun zamandan beri Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüten Mahir Mazlum kod adlı Mehmet Arslan olduğu tespit edildi. Teröristin 24 Mayıs'taki hain saldırıda da bizzat yer aldığı belirlendi.

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