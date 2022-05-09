Onlarca iş yeri alevlere teslim! Yangın sürüyor…

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki çarşıda çıkan yangında 15’e yakın dükkan alevlere teslim oldu. Havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde patlamalar meydana geldi, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede, saat 05.00 sıralarında bir kasapta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin itfaiye ekiplerinden destek istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi.

Alevlerin sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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