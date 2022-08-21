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Otobüs şoförü adliyeye sevk edildi: 15 kişi ölmüştü

Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otobüsün sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Yayınlanma: 12:19 - 21 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Otobüs şoförü adliyeye sevk edildi: 15 kişi ölmüştü

Gaziantep’te dün, kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalan yolcu otobüsünün neden olduğu faciada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralanmıştı.

Kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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