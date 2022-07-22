15 yaşındaki gencin hayat pahalılığı isyanı

İYİ Parti lideriyle Samsun'un Atakent ilçesinde karşılaşan gençler, hayat pahalılığından isyan etti. Bir genç, "Peynir alırken zorlanmak insana dokunuyor. Bu sene daha kayısı yiyemedim. 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız edici" dedi.

İsmail AKDUMAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun'un Atakent ilçesinde 15 yaşındaki bir genç ile hayat pahalılığı üzerine sohbeti dikkat çekti.

“15 YAŞINDA BUNLARI DÜŞÜNMEK RAHATSIZ EDİCİ”

Hayat pahalılığına isyan eden genç, “Peynir alırken zorlanmak insana dokunuyor. Bu sene daha kayısı yiyemedim. Ben bunları kendimi acındırmak için söylemiyorum. Bunları yiyememek insana o kadar koyuyor ki… 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız edici. Umarım başa geldiğiniz zaman bunlar gibi olmazsınız. Düzgün bir ekonomi politikasıyla insanların alım gücünü artırırsınız da biz rahat bir hayata ereriz. Durumlar gerçekten hiç iyi değil” diye konuştu.

“ÜLKEYİ BUNLARA BIRAKIRSAK OLACAK İŞ DEĞİL”

“Ben yurt dışında okumak istiyorum. Ama okuduğum zaman bu ülkeye dönüp, bu ülkeye bir şeyler katmak da istiyorum” diyen genç, “Ülkeye dönüp ülkeye bir şeyler katabilmekte mevzu… Bu ülke böyle giderse, biz bunlara bırakırsak olacak iş değil. Bunlara bırakmamamız lazım. Bizim bu ülkeyi geliştirmemiz ve yüceltmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KULAĞINDAKİ BİR ÇİFT KÜPEYİ GENÇLERE VERDİ

Akşener ise gence, “15 yaşında filozof olmuşsunuz. Vallahi o kadar üzülüyorum ki…” diye yanıt verdi.

Genç, konuşmasının ardından Akşener'e bilezik hediye etti. Akşener de kulağındaki küpeleri çıkararak gençlere verdi. Akşener, “Başka bir şeyim yok. Kulağımda bir çift küpe var çok pahalı bir şey değil. Al gülüm ver gülüm yapıyoruz, birbirimizi anacağız. Bunu çıktığın kıza, ilk sevdiğin kıza ama bak, gerçekten sevdiğin kıza “Bu Meral teyzenin” diyeceksin. Çok pahalı değil, fena da değil” diyerek küpelerini gençlere teslim etti. Gençlerin “Mevzu pahalı olmasında değil, manevi değeri önemli” demesi üzerine duygulanan Akşener, gençlere sarıldı.

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