15 yıl geçti tek bir çivi bile çakılmadı

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 2007 yılında 'bayram gibi müjde' olarak lanse edilen 'Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' kararının üzerinden tam 15 yıl geçmesine rağmen bölgeye tek bir çivi dahi çakılmadığını söyledi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 2007 yılında ‘bayram gibi müjde' olarak lanse edilen ‘Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' kararının üzerinden tam 15 yıl geçmesine rağmen bölgeye tek bir çivi dahi çakılmadığını vurguladı.

Ceyhan ve Yumurtalık başta olmak üzere Adana'nın tüm ilçelerinden 50 bine yakın kişinin istihdam edileceğine dair sözler verildiğine işaret eden Dr. Şevkin, “Ortada ne bir bölge var ne de istihdam! AKP iktidarı halkımızı kandırmaya devam ediyor. 15 yıllık bir süreçte bırakın endüstriyi, enerjiyi, ihtisası ortada kamulaştırmaya dair net, somut adımlar bile atılmadı. Bölgedeki arsa sahibi vatandaşlar belirsizlik içerisinde ne yapacaklarını bilmiyor. Ne arsalarını kullanabiliyor ne de arsalarının karşılığını alabiliyor” diye konuştu.

“TUHAFLIK BİTMİYOR”

Ceyhan-Yumurtalık aksının enerjinin geçiş bölgesi olduğuna dikkat çeken ve hükümetin 2002 yılından bu yana yatırıma, istihdama elverişli bölgeyi eline yüzüne bulaştırdığını belirten, iktidar tarafından her seçim döneminde tuhaf bir şekilde yeniden gündeme getirildiğini anlatan Dr. Şevkin, “Mecliste ne yazık ki iktidar milletvekillerinin ve bakanların duyarsızlığına ve kayıtsızlığına tanık oluyoruz. Defalarca dile getirmemize rağmen gerek Türkiye'nin gerekse Adana'nın sorunlarına çözüm üretilmiyor.

Verdiğimiz soru önergelerine yanıt verilmiyor. Araştırma önergelerimizin gereği yapılmıyor. Toplumun faydasına olan kanun tekliflerimiz gündeme alınmıyor. 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Adana`nın Ceyhan ilçesi Kurtpınar ve Sarımazı mevkiinde bulunan 13 milyon 471 bin 964 metrekarelik alana “Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” kurulması planlandı ancak aradan geçen 15 yıllık süreçte bir ilerleme kaydedilemedi.

Söz konusu alanda binlerce insanın hem istihdam edileceği vurgulanırken şimdiye kadar bir arpa boyu yol alınmadı” diye konuştu.

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