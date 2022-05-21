‘150 yıllık rüya’ çileye döndü

Çiftçilerin büyük bir heyecanla beklediği Konya Ovası Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı çileye döndü. 2012 yılında yapımına başlanan proje aradan geçen 10 yıla rağmen bir türlü hayata geçirilemedi. Hotamış ve Havalisi Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kiraz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilgili bürokratlar tarafından eksik bilgiler verilerek yanlış yönlendiriliyor” dedi.

Müslüm EVCİ

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Konya Ovası Projesi'nin (KOP) en önemli adımı olan “150 yıllık rüya” Mavi Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarında toplanan suyu Konya Ovası'na aktaracak olan Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı projesi çileye döndü. 2012 yılında temeli atılan ve 2017 yılında bitirilmesi planlanan proje kanallarda sürekli çökme yaşanması nedeniyle bir türlü hayata geçirilemedi.

PROJE TAMAMLANMADAN AÇILIŞI YAPILDI

Öte yandan 2020 yılında proje tamamlanmadan açılış töreni yapıldı. Törende eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve birçok AKP'li isim hazır bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ da açılış törenine video konferans aracılığıyla katılmıştı.

“ERDOĞAN KONYA'YA GELDİĞİNDE KANALLARA GÖSTERMELİK SU VERİLİYOR”

36 Mahalle muhtarı ve kooperatif başkanlarıyla birlikte proje alanında açıklama yapan Hotamış ve Havalisi Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kiraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'ya her gelişinde Mavi Tünel'den kanallara göstermelik olarak sular verildiğini ancak, Erdoğan'ın kentten ayrılmasının ardından kanallara su verilmediğini ifade etti. Erdoğan'ın bürokratlar tarafından yanlış bilgilendirildiğini ifade eden Kiraz, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Konya'ya her gelişinde Mavi Tünel'den göstermelik olarak kanallar suyla doluyor, ama ne gariptir ki Cumhurbaşkanımız gittikten sonra maalesef kanallarda sular kesiliyor. Sorulduğunda ‘kanallarda göçük oldu, tünellerde patlama oldu' gibi kamuoyunu aydınlatıcı doyurucu bir bilgi verilmiyor. Çiftçi bir türlü ilgililere yetkililere sesini duyuramıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilgili bürokratlar tarafından eksik bilgiler verilerek yanlış yönlendiriliyor.

Sayın cumhurbaşkanımızın himayesinde buranın artık ele alınması yapım ve hizmete alınması sürecinin hızlandırılmasını talep ediyoruz. 2022 yılı olmuş ama ne tüneller ne de barajlar tam olarak bitirilmiş görünüyor. Hotamış Göleti ve Mavi Tünel 2012 yılında atılan temelden sonra 560 gün sonra bitirileceği duyurulmasına rağmen Hotamış Göleti'nde su yok, kanallar çökmüş, kanallarda yer yer obrukların oluştuğu müteahhit firmaların işlerini terk ettiği bilgileri Konya çiftçisi arasında konuşulmaktadır.”

“KONYA'DA SUSUZ TARIM MÜMKÜN DEĞİL”

Konya'da susuz tarım yapılmanın mümkün olmadığını kaydeden Ahmet Kiraz, “Su olmaz ise Konya Ovasında tarım bitmiş demektir. Susuz tarım, susuz ziraat zarar ettiriyor. Artık Konya ve Orta Anadolu bölgesinde susuz ziraatın olması mümkün değildir. Bunun aksini söylemek Konya Ovasının ve Orta Anadolu' da tarım ve ziraatın bitirilmesi anlamına gelir” ifadelerini kaydetti.

“ÇİFTÇİ ÜRETMESİN Mİ?”

Çiftçilerin artan girdi maliyetlerine ilişkin açıklama yapan Kiraz, çiftçiye mazot desteği verilmesi gerektiğini söyledi. Kiraz, “Çiftçinin kullandığı gübresi, mazotu, zirai tarım ilaçları tohumları gibi girdileri hep yüksek. Çiftçi nerede yanlış yapıyor? Çiftçi ekmesin mi, üretmesin mi? Hani çiftçinin kullandığı mazot, gemilerin, yatların mazotu gibi ucuz olacaktı. Son Başbakanımız Binali Yıldırım Bey, ‘çiftçinin deposunun yarısı bizden yarısı sizden ekin ekebildiğiniz kadar' diyordu. Biz çiftçiler bu sözü önemsiyoruz ve bunun hayata geçmesini umuyoruz ve diliyoruz. Bu mazot un adı mavi mazot mu yeşil mazot mu kırmızı mazot mu ne diyecekseniz deyin artık çiftçi de farkındalığını yaşasın” dedi.

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