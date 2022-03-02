180 ağacı kesen firmanın sahibine AKP’den ‘maddi destek’ plaketi

AKP'ye yakın olduğu ileri sürülen Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 2015 genel seçimlerinde AKP'den Elazığ Milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci'ye plaket takdim edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Elazığ il binasının dün gerçekleşen açılış törenine AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir katıldı. Açılış töreni sonrasında, almış olduğu ihalelerle gündeme gelen ve en son Elazığ’da yapılacak olan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Okulu inşaatı çalışmasında 180 ağacı kestiği ve okul inşaatına imarsız başlayan Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, vermiş olduğu desteklerden dolayı AKP’li Erkan Kandemir’den plaket aldı.

DEMİRCİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Demirci, “Ak Parti Elazığ İl Başkanlığı binasının yapım sürecinde verdiğimiz katkı ve desteklerden dolayı Ak Parti Genel Başkan Yrd. Sn. Erkan Kandemir tarafından şahsıma plaket takdim edildi. Kendilerine teşekkür ediyorum…” ifadelerini kullandı.

CHP MECLİS ÜYESİ POLİS OKULUNUN İMARSIZ OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

CHP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu, Ziver Holding tarafından yapımına başlanan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatının imar izni alınmadan çalışmalarına başlanıldığını belirterek şunları kaydetmişti:

“Bu okul acil yapılması gerekilen bir proje olmamasına rağmen imar değişiklikleri ve gerekli düzenlenmeler ve kamu görüşleri alınmadan polis meslek yüksekokulu yapılacak alana imar planı onaylanmadan firma tarafından çalışmalara başlanılması ve buna göz yumulması hukuka aykırıdır. Yapılacak projede yollar belirlenmeden, kamuya ayrılan alanlar belirlenmeden proje çıkarılır mı? Bir proje çıkarıyorlar İl Özel İdaresini de bu projeye göre imar planı çıkarmaya adeta mecbur ediyorlar”

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