19 Mayıs törenine katılmayan Antalya Valisi’ne tepki

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çelenk sunumu törenine, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AKP Milletvekillerinin, AKP’li Belediye Başkanların ve AKP Antalya İl Başkanı’nın katılmamasına büyük tepki gösterdi. Başaran, “Ben 2 buçuk yıla yakındır Antalya İl Başkanıyım, her programa geldim hiç onları görmedim” dedi.

İsmail AKIN

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 103. yılı, yurt genelinde olduğu gibi Antalya'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya'daki kutlamalara İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın açıklamaları damga vurdu. Başaran, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunumu törenine Antalya Valisi'nin, AKP Antalya Milletvekillerinin, AKP'li Belediye Başkanların ve AKP Antalya İl Başkanı'nın katılmamasına büyük tepki gösterdi

“VALİ DE YOK, AKPLİLER DE YOK”

‘‘20 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarının 1 tane milletvekili yok” diyen Başaran, şunları söyledi;

*Burası Atatürk'ün Cumhuriyet Meydanı. Bir tane AKP'li Milletvekili, bir tane Belediye Başkanı, İl Başkanı gören oldu mu? Ben 2 buçuk yıla yakındır Antalya İl Başkanıyım, her programa geldim hiç onları görmedim.

*Geçtiğimiz 19 Mayıslara Valimiz katılıyordu. Geliyordu törene; çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ondan sonra hemen alandan ayrılıyordu. Ben geçen yıl ki 19 Mayıs Çelenk Sunum Töreni'nde bunu söyledim.

*Şimdi artık onlarda törene gelmez oldu. Ülkemizin nereye geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yolsuzluklarla, yokluklarla, yasaklarla nereye geldiğimizi biliyoruz.

“TEK ADAMDAN KURTARACAĞIZ”

*Günümüzde maalesef, ‘Keşke Yunanlılar kazansaydı’ diyenlerin, bu ülkenin kurucuları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye “2 ayyaş” diyenlerin makbul olduğu bir Türkiye'deyiz.

*Bütün Türk gençliği, Atatürk'ün emanet ettiği bu ülkeyi bir araya gelerek “tek adam” yönetiminden kurtaracaktır. Ben, parlamenter sistem yönetimine giden yolu hep beraber kurabileceğimize inanıyorum. Ya istibdat olacak ya hürriyet bunun ortası yok.

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