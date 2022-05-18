19 Mayıs’ta bankalar açık mı? 19 Mayıs’ta eczaneler, PTT ve kargolar çalışıyor mu?

19 Mayıs tarihinin resmi bayram olmasından dolayı birçok resmi kurum kapalı olacak. İşlerini halletmek isteyen vatandaşlar 19 Mayıs günü bankalar çalışıyor mu merak ediyor. 19 Mayıs resmi tatil takviminde yer alıyor, bankalar bugün kapalı olacak. Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Bu nedenle 19 Mayıs 2022 Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

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Vatandaşlar 19 Mayıs heyecanı yaşarken bir yandan da gündelik işlerini tamamlamak istiyor. Bugün hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu.

BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen 19 Mayıs süresince kapalı olacak.

ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Bu nedenle 19 Mayıs 2022 Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.