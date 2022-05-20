19 Mayıs’ta törene katılmak yerine pikniğe giden rektöre tepki

Gaziantep Üniversitesi'deki ‘Soyunma Odası’ yazısını ‘Giyinme Odası’ olarak değiştirerek tepki alan Rektör Prof. Dr Arif Özaydın'ın bu kez de 19 Mayıs törenlerine yardımcısını gönderip, kendisi pikniğe gitti. Üniversitenin sitesinden kutlama mesajı da yayınlanmazken kampüsteki kutlamalarda ÖSO ve Irak bayrakları ile halay çekilmesine tepki yağdı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'teki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs gecesi düzenlenen fener alayı ile başlayan kutlamalar, 19 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelen konması ve Festival Park'taki gösterilerle coşkulu bir şekilde devam etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere il protokolü ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalara, yaklaşık 42 bin gencin eğitim gördüğü Gaziantep Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın yerine yardımcısı Mustafa Sarıbıyık katıldı.

REKTÖR BEY KAHVALTIDA

Daha sonra Rektör Özaydın'ın kentte bulunmasına karşın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine neden katılmadığı ortaya çıktı. Özaydın'ın Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un da katıldığı Burçpark'ta yapılan ‘Kahvaltı Programına' katıldığı anlaşıldı. Rektörün, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yerine, kahvaltı programına katılması tepkiyle karşılandı.

ÜNİVERSİTEDE ÖSO VE IRAK BAYRAKLI HALAYA TEPKİ YAĞDI

Bu arada geçtiğimiz yılların aksine bu yıl Gaziantep Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlanmaması da tepkiyle karşılandı. 19 Mayıs günü, Suriye ve Iraklı öğrencilerin ÖSO ve Irak bayraklarını sallayarak, Arap müziği eşliğinde halay çekme görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca da tepki yağdı.

KENDİMİ MÜLTECİ GİBİ HİSSETTİM

Bir öğrenci tepkisini, “Bugün Türkiye’nin gençlik bayramında kendi üniversitemde kendimi mülteci gibi hissettim” şeklinde dile getirdi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kendi ülkesinde kendi bayrağını dalgalandırmaktan aciz, TC devletinin bir üniversitesinde istediği gibi bayrağını sallıyor. Rektörün şu sıralar en büyük icraatı oda. Nerede 19 Mayıs'ta şanlı Türk bayrakları. Bu nasıl şuursuzluk?” diye tepki gösterdi.

Sosyal medyada bu etkinlik ve kendisine yönelik tepkilerin artması üzerine Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “GAÜN Uluslararası Gençlik Festivali uzun yıllardır Üniversitemizde her yıl coşkulu bir şekilde kutlanmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan sadece Suriyeli öğrenciler için yapılan eğlence gerçeği yansıtmamaktadır” şeklinde açıklama yaptı.

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