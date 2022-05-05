19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ı katleden sabıkalı caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı katleden ve gözaltına alınan Ümit Karakoyun, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Arnavutköy’de bir arkadaşının evine gittiği tespit edilen şüpheli yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçirildi.

“KISKANIYORDUM”

Daha önceden hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı bulunan şüpheli Ümit Karakoyun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliğine çıkarılan şüphelinin olayla ilgili sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Ümit Karakoyun’un kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin “Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım” dediği belirtildi.

Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

“ORTAOKULDAN BERİ KIZIMA TAKINTILIYDI”

Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, “Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu. Asiyemin yaşadığını kimse yaşamasın. Yakalanması sadece biraz içimi rahatlattı. Ama benim kızım gitti ne fayda. Hiçbir şey fayda etmiyor. Kızımla en son dün konuştuk. Bana tost yapmıştı, beraber yedik. Sonra bayramlaşmaya gitti. Arkadaşıyla yemeğe gitti geri geleceğini söyledi. Kızımı almaya gittim, başka arkadaşına gitmişler” dedi.

Atalay, sözlerine şöyle devam etti.

* Ben eve gelene kadar olay olmuş. 5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı.

* Evleneceği çocukla konuşuyordu, beni tanıştırdı. Kızım başkasıyla evlenecekti. Onu Allah'a havale ediyorum. Bir kere önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tükürmek istiyorum. Kızım Topkapı Matbaacılar Sitesi'nde çalışıyordu. Grafikerlik yapıyordu.

* Arkadaşındayken beni aramıştı ama telefon çok az çekiyordu, ne dediğini duyamadım. Suçu olmasına rağmen dışarıda, kızımın doğum gününde dışarı çıktı.

“HEPİMİZİN EVLADI VAR, YETER”

Aile yakını Neriman Ekşioğlu, “Artık herkes eşini, ‘Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor. Bunları alın içeride tıkın yaşatmayın. İşkence yapın, hepimizin evladı var. Yeter” şeklinde konuştu.

Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultangazi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü.

İŞTE ASİYE’NİN KATİLİNİN YAKALANDIĞI EV

Dün gece saatlerinde 19 yaşındaki Asiye Atalay’ı katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy’de bir eve saklandı.

Karakoyun’un saklandığı eve baskın yapan polis ekipleri Karakoyun’u gözaltına aldı.

Olayı anlatan ev sahibi Ç.E., Ümit Karakoyun ile beraber başka kişilerin de geldiğini söyledi.

Ümit Karakoyun’un olayda kullandığı silah, evde bir koltuğun arasına saklanmış şekilde bulundu.

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