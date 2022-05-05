19 yaşındaki Asiye’yi sokak ortasında katledip kaçtı

İstanbul'da 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken, sosyal medya hesabında yaptığı 'belki başka hayatta' mesajı dikkat çekti

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Asiye Atalay, İstanbul’un Esenler ilçesinde yaşıyordu. İddiaya göre saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay’ın yolunu kesti.

İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay’ı silahla başından vurdu.

19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgan ise aranıyor. Asiye Atalay’ın sosyal medyadaki ‘belki başka hayatta’ yazılı paylaşımı da dikkat çekti. (DHA)

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