2.3 milyon hane elektriğe muhtaç

İktidar, ekonominin iyiye gittiğini savunsa da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri bunu yalanlıyor. Bakanlığın 2022 yılının ilk altı ayı kapsayan mali raporuna göre, Elektrik Tüketim Desteği alan 2 milyon 345 bin 939 haneye, 1 milyar 860 milyon 415 bin 498 TL yardım yapıldı.

Deniz AYHAN

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2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 haneye, 2020'de 1 milyon 659 bin 448 haneye, 2021 yılında ise 1 milyon 801 bin 835 haneye elektrik yardımında bulunuldu.

Yalnızca 3 yılda elektrik yardımına muhtaç hane sayısı 1 milyon arttı. Bu yılın şubat ayında başlayan ve yıllık 450- 1.150 TL arasında verilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden yararlanan 330 bin 804 haneye, 114 milyon 182 bin 199 TL kaynak aktarıldı. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç 16 bin 424 hane olduğu tespit edildi. Ocak-Haziran 2022 döneminde bu evlerde oturan kişilere 52 milyon 246 bin 119 TL barınma yardımı yapıldı.

GIDA YARDIMI ARTTI

‘Muhtaç Asker Çocuğu' yardımı kapsamında 2022 yılının ilk altı ayı itibarıyla 2 bin 447 kişiye toplamda 1 milyon 495 bin 600 TL verildi. Sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi asker ailelerine (41 bin 454 hane) 66 milyon 59 bin 300 TL ödendi. Yoksulluk riski altındaki ailelerin çocuklarını düzenli okula göndermeleri ve düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları koşuluyla ödenen ‘Şartlı Eğitim' ve ‘Şartlı Sağlık' yardımları kapsamında bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla 2 milyon 888 bin 10 kişiye, 828 milyon 423 bin 554 TL kaynak aktarıldı. 65 yaş üstü ‘muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına' yönelik programla, 1 milyon 470 bin 71 kişiye 8 milyar 929 milyon 469 bin 435 TL ödendi.

2021'de yapılan gıda yardımı toplam 752 milyon 604 bin TL olurken, 2022'nin altı ayında yapılan gıda yardımının maliyeti 676 milyon 856 bin 434 TL oldu. Bakanlık gıda yardımı yapılan hane sayısını ise açıklamadı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 1 milyar 861 milyon TL ödendi.