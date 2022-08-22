2 askeri şehit etmişti… Sahte kimlikle yakalandı

Mersin’de iki yıl önce polisin rutin asayiş uygulamasında kardeşi Serkan Büyük ile birlikte üzerinde, Serkan Büyük adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan kişi, Diyarbakır ve Elazığ’da iki askeri şehit eden Velat kod adlı Remzi Büyük olduğu tespit edildi.

Özgür CEBE

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Mersin polisi, asayiş uygulamasında durumlarından şüphelenerek durdurup kimlik sorduğu iki kişinin Serkan Büyük ismiyle aynı kimlik taşıdığını fark etti.

Aynı bilgilere sahip kimlik çıkınca parma izi alan polis, kardeşlerden birinin 15 yıldan beri dağ kadrosunda sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Remzi Büyük olduğunu belirledi.

PİŞMANLIK YASASINDAN YARARLANMAK İSTEDİ

Tutuklanarak hakkında dava açılan Remzi Büyük, mahkemedeki savunmasında silahlı eylemlere katılmadığını, askerleri şehit etmediğini, yol kesip adam kaçırmadığını belirterek, “Örgütten ayrılınca ailemi görmek için Mersin'e gittim. Arandığımı bildiğim için kardeşimin kimliğini ondan habersiz kullandım, pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum” dedi.

MAĞDURLARIN İFADELERİ YÜREK BURKTU

Teröristin saldırı düzenlediği Bağdere Karakolunun Komutanı A.B. mağdur sıfatıyla alınan ifadesinde, “Teröristler sivil bir araçla karakolun önünde durup içeri girmeye çalıştılar. İçeri sokmadık, çatışma çıktı, Salih Albayrak adlı askerimiz şehit oldu, teröristlerden 4'ü öldürüldü. Ben ve bir askerim yaralandık, şikâyetçiyim” dedi. Kamyonu yakılan şoför C.D. ise, “Ben Lice'de inşaatta çalışıyordum, yol kestiler. Yakmayın, bu bizim ekmek paramızdır dedim, ama kamyonumu ateşe verip benimle birlikte üç kişiyi kaçırdılar” dedi.

Saldırıya uğrayan karakolun önünde aracı içinde iki ateş arasında kalan Z.A, “Bu karakol şehirlerarası yol üzerinde olduğu için bizde aracımızla karakol önünden geçerken aniden saldırı oldu. İki ateş arasında kaldık. Araç içinde olmama rağmen kurşunlar bacaklarıma isabet etti, 9 yıldır sakatım. İşsiz kaldım, vücudumda şarapnel parçaları var. Bunların yüzünden sağlığımı kaybettim, psikolojim bozuldu. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” diye konuştu.

Karakol saldırısında oğulları şehit olan şehit anneleri R.H ile A.A da sanıktan şikâyetçi oldu.

İKİ ASKERİ ŞEHİT ETTİ

Mahkeme, sanığın Silvan-Diyarbakır arasındaki Bağdere Jandarma Karakoluna 22 Haziran 2010 günü sivil araçla saldırı düzenleyip terörist grup içinde yer aldığını, karakola girmeye çalışırken nöbetçi Onbaşı Salih Albayrak'ı şehit edip karakol komutanı ile birlikte iki askeri yaraladığını, yoldan tesadüf geçmekte olan araçlara da ateş açarak Z.A, G.T, M.D'yi öldürmeye teşebbüs ettiğini, 4 teröristin öldürüldüğü çatışmadan kaçmayı başardığını belirtti.

Terörist Büyük'ün 11 Ağustos 2008'de Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardı Jandarma Karakoluna ait Gâvur-2 Tepesindeki askeri noktaya sözde Görese Dağı gücü olarak 9 teröristle birlikte saldırı düzenleyip terhisine 10 gün kalan er Cem Havale'yi şehit ettiği kaydedildi.

ÜÇ KEZ İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 82 YIL HAPİS

Lice'nin Güçlü Köyündeki taş ocağını basarak buradaki araçları ateşe verdikten sonra M.B, C.D ile M.B adlı işçileri kaçırdığını belirten mahkeme, sanığı iki askeri şehit etmekten “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığı kasten öldürmeye teşebbüs, sahte kimlik kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından 82 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı ve hakkında eylemlerin vahim nitelikte olması nedeniyle hiçbir indirim uygulamadı. Kimliğini kullandıran kardeşi Serkan Büyük ise örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

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