2 çocuk annesi, uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle katledildi

Erzincan’da 2 çocuk annesi Handan Ö. (30), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası Ahmet Ö. (31) tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil zanlısı Ahmet Ö., olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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Olay akşam saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259 sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Handan Ö., aralarında geçimsizlik yaşadığı eşi Ahmet Ö. hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen Ahmet Ö., akşam saatlerinde eşinin yaşadığı eve geldi.

Çift konuşurken, yeniden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bıçak çıkaran Ahmet Ö., kaçmaya çalışan eşini önce sırtından daha sonra vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Handan Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan 2 çocuk annesi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Uzaklaştırma kararına ihlal ederek gittiği evde eşini bıçakladıktan sonra kaçan Ahmet Ö. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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