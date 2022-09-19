2 kişiyi öldürdükten sonra polislere saldıran Güven Güler viyadük altında yakalandı

İstanbul’da yengesi ve arkadaşını öldüren, 2 yakınını vuran, denetim noktasında 2 polisi de yaralayan Güven Güler yakalandı. Olaylarda kullandığı silahla bir viyadüğün altında yakalanan saldırgan emniyete götürüldü.

Habip ATAM

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İstanbul Başakşehir'de, çok sayıda suç kaydı olan Güven Güler, 01.00'de arkadaşı Ergül Maden'i (28) öldürdü. Daha sonra 06.00 sıralarında amcasının evine giden saldırgan, yengesi Güllü Güler'i (61) silahla katletti. Güven Güler, iki cinayetin ardından amcasının kızı Sevim Tepe (35) ve kocası Adem Tepe'yi (42) de silahla vurarak yaraladı.

İKİ POLİSİ YARALADI

İddiaya göre Güven Güler, cinayet ve yaralama olaylarının ardından Fatih Aksaray'a gitti. Uyuşturucu bulmak için Aksaray'a gittiği iddia edilen şüpheli, bir arkadaşıyla polis denetimine denk geldi. Polisin kimlik sorduğu Güven Güler, ekiplere ateş etti. Bir polisi çenesinden diğerini yanağından yaralayan saldırgan daha sonra koşarak uzaklaştı.

VİYADÜK ALTINDA YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Şüphelinin saldırı sonrasında taksiye bindiği, Başakşehir'e gittiği anlaşıldı.

Şüphelinin taksiden indiği bölgede araştırma yapan ekipler saldırganın bir viyadüğün altında saklanırken buldu. Gözaltına alınan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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