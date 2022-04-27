2 yaşındaki Seyfcan bebeğe eziyet davasında karar

Şişli'de 2 yaşındaki çocuğu Seyfcan'ın vücudunda sigara söndürerek işkence yaptığı gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Suriyeli baba ve birlikte yaşadığı kadın hakkında karar çıktı.

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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Delil İbrahim ve Asmaa Serhane katılmadı.

Mağdur Seyfcan’ı temsil eden avukat Özge Çetin, “Suçun sübut bulduğu alınan doktor raporları, dinlenen tanık beyanlarıyla sabittir. Bu nedenlerle her iki sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Mağdur adına şikayetimiz devam ediyor” dedi.

AİLE BAKANLIĞI: “ÜST HADDEN CEZALANDIRILSIN”

Şikayetçi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı avukatı Gizem Öztürk ise “Tanığın çocuğun vücudunda yaralar olduğu, Çocuğun babasının çeşitli zamanlarda lokanta, komşu gibi bir yerlere bıraktığı çocuğu almak için evine girdiklerinde evin içinde uyuşturucu gördüklerine dair beyanları, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin değerlendirilen izlerin sigara yanığı olabilecek nitelikteki raporu ve dosyadaki tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri sabit olup bu nedenle üst hadden cezalandırılmalarını talep ediyoruz” dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde tanık olarak ifadesi alınan Zilan Akman’ın 27 Temmuz 2021’de saat 05.30’da çocuğuna mama yapmak üzere kalktığında oturmuş olduğu apartmandan çocuk ağlama sesi geldiği, arkadaşı Safa Bayat ile sesin geldiği yere birlikte gittiklerinde, bodrum katında 2 yaşlarındaki bir çocuğun titreyerek ağladığını gördükleri anlatıldı.

Mütalaada, kapısını çaldıkları evden bir kadının çıktığı, bebeğin üzerinde yaraların ne olduğunu sorduklarında, kadının alerji, belki sigara dediğini, içeride başka bir kadının daha olduğunu, içerideki kadının kapıdaki kadının konuşmaması için susturduğunu, kendilerinin bunun üzerine çocuğu alarak hastaneye götürdükleri Adli Tıp Kurumu raporunun ardından sanıklar hakkında “eziyet” ve “yaralama” suçundan dava açıldığı belirtildi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİĞİ ANLATILDI

Sanık Asmaa Serhane’nin savunmasında, Fas uyruklu olduğunu ve eşi Muhammet ile bu evde yaşadıklarını, olayla ve suçla ilgisinin bulunmadığını söylediği, sanık baba Delil İbrahim’in savunmasında ise Seyfcan’ın annesinin adı Sona Hurşit olduğunu, resmi evli olmadıklarını, annesinin Fas’ta olduğunu, evde bulunan ikinci kadının arkadaşı Cudya olduğunu belirterek çocuğun üzerindeki yaraları kendisinin yapmadığını, kendisi evde yokken evde Cudya’nın bulunduğunu, çocuktaki yaraların hastalıktan olduğunu, suçlamaları kabul etmediği mütalaada yer aldı.

RAPORLARA GÖRE BEBEK LEZYONLARI KAŞIYOR

Adli Tıp raporunda bebekteki yaraların hafif nitelikte olmadığı, sigara basma suretiyle meydana gelen yaraların özellikle bacaklarda görüldüğü, sırt, boyun ve yüzdeki yaralanmaları künt travmaya bağlı olduğu, burun, kulak arkasındaki yaralanmaların neyle gerçekleştirildiğinin tespit edilemediğinin belirtildiği, ancak şube müdürlüğünde yapılan muayenesinde küçüğün bacaklarındaki milimetrik ebatta ciltte kabarıklık gösteren yeni lezyonların olması ve çocuğun bunları kaşıması dikkate alınarak lezyonların travmatik olmayan nedenlerle de meydana gelmiş olabileceğinin belirtildiği anlatıldı.

BERAATLERİ TALEP EDİLDİ

Mütalaada, bebeğin annesinin evi terk ettiği, bakım koşullarının yaşça uygun olacak şekilde bulunmadığı, bakım ve gözetimden yoksun olduğu, yaralanmaların sanıklarca uygulanan şiddet ve sigara söndürme eylemlerine ilikin doğrudan görgü tanığının olmadığını, ayrıca Seyfcan bebeğin devlet gözetiminde olduğunda kendini kaşıma eğiliminden dolayı ilk lezyonların oluşmuş olabileceği belirtilerek beraatlerini talep etti.

Mütalaada, sanık Delil İbrahim’in “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ” suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi. Mağdur ve Aile Bakanlığı avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirttiler.

İNDİRİMSİZ CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanık Asmaa Sarhane “Eziyet ve kasten yaralama” suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

Sanık Delil İbrahim’e ise “Eziyet ve kasten yaralama” suçundan dava açılmışsa da eylemin, “Aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim, ve ya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçunu oluşturduğu belirtilerek 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığn savunması ve olayın gelişimi dikkate alınarak indirim uygulanmadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede Şişli’de 27 Temmuz sabahı 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin darp sonucu şehir hastanesine getirildiğinin bildirilmesi üzerine mağdurun hastanede tedavisine başlandığı anlatılmıştı.

Mağdur çocuğun koruma altına alındığı belirtilen iddianamede, olayla ilgili baba Delil İbrahim ve aynı evde yaşayan Asmaa Serhane ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede sanıkların, Seyfcan İbrahim isimli çocuğu dövdüğü, çocuğun vücuduna sigara basarak zarar verdikleri ve böylece ‘eziyet’ suçunu işledikleri öne sürülmüştü.

Adli Tıp Kurumu raporunda ise sigara basma suretiyle meydana gelen yaraların özellikle bacaklarda görüldüğü, sırtta, boyun ve yüzdeki yaraların künt travmaya bağlı olduğu, sağ kulak arkasındaki yaraların ise kesici aletle gerçekleştiğinin tıbben ayrımının yapılamadığı, sol tırnaktaki yaralanmanın muhtemel tırnak çekilmesine bağlı olabileceği belirtilmişti.

İddianamede sanıklar Delil İbrahim ve Asmaa Serhane’nin “eziyet” ve “yaralama” suçlarından toplamda 4 yıl 6’şar aydan 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. (DHA)

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