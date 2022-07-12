20 günlük terörist patlama sesinden korkup teslim oldu

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu, Terörist çıkarıldığı adli makamlarca etkin pişmanlık yasasından yararlandırılarak serbest bırakıldı. Örgüte 20 gün önce katılan teröristin bir sığınağın imhasında meydana gelen patlama sesin korkup teslim olduğu öğrenildi.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Lice ilçesinin Akçabudak ve Yalımlı köylerinde 24 Haziran'da arama ve tarama faaliyeti yürüten Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı özel birlikler burada terör örgütü tarafından kullanılan içinde gıda, ilaç ve yaşam malzemelerinin bulunduğu bir sığınak tespit etti.

SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Örgütsel dokümanlara çözümleri yapılması için incelenmek üzere el konulurken, sığınak teröristlerce kullanılmaması için tahrip gücü yüksek patlayıcılar kullanılarak yerle bir edildi.

İmha edilen sığınağa yakın bir noktada başka bir sığınakta gizlenen terörist Ö.A ise adeta yeri göğü inleten büyük patlama seslerini duyunca bölgeye hava harekâtı olduğunu düşünerek derhal kaçmaya karar verdi.

TERÖRİST GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

Patlama seslerinin kesilmesinden sonra yanındaki silah ve teçhizatını bırakan terörist koşar adımlarla güvenlik güçlerinin bulunduğu üs bölgesine giderek, terörist olduğunu ve teslim olmak istediğini bildirdi.

Halsiz ve bitkin halde olan terörist muayene edilip, ihtiyaçları giderildikten sonra Jandarma tarafından sorguya alındı.

“PATLAMA SESLENİRİN DUYUNCA ÖLECEĞİM AKLIMA GELDİ”

Örgüte 20 gün önce katıldığını, ancak katıldığı günden beri pişman olup kaçma fırsatı kollandığını belirten terörist Ö.A savcılık sorgusunda,

“Patlama seslerini duyunca benim de diğer teröristler gibi öleceğim aklıma geldi. Çok korktum, kendime kızdım. Bomba sesleri kesilince de canımı kurtarmak için kaçtım.

Örgüt HDP önünde evlat nöbetine katılan aileler için para karşılığı orada oturduklarını, kimsenin aslında çocuğunu düşünmediği şeklinde bizlere propaganda yapıyordu.

Aldığım kısa eğitimin ardından beni eylem yapmaya götürdüler. Çünkü örgüt eyleme katılan silah kullanan kişiyi geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor. Eyleme katılanlara ‘Teslim olursanız eğer, devlet sizi müebbet hapisle cezalandırır' diye sürekli propaganda yapıyorlar” dedi.

“ÖKSÜRÜK NÖBETİM TUTUNCA SALDIRIDAN VAZGEÇTİLER”

Terörist Ö.A ifadesinin devamında, “Beni kaçmadan bir süre önce Lice'nin Saydamlı Köyü yakınlarındaki askeri üs bölgesine saldırı düzenlenmesi için götürdüler. Üs bölgesine 5 metre kadar yaklaştık. Askerlerin seslerini duyabiliyorduk.

Gece karanlığında gizlendik. Ama aniden öksürük nöbetine girdim. Öksürme şiddetini artırınca yanımdaki 3 terörist deşifre olduklarını ve askerlerin bizi fark edebileceğini düşünerek üs bölgesine saldırı yapmaktan vazgeçtiler. Tekrar sığınağa döndük.

Örgütün kuzey Irak’la bağlantısını sağlayan ve büyük telsizini taşıyan terörist Botan kod adlı Fehmi Başkurt'tur. Bu terörist Lice kırsalında Serhabun adı verilen bölgenin genel sorumlusudur. Tüm eylem talimatlarını, planlamalarını o yapar. Büyük telsizi o taşıdığı için Kuzey Irak'a da tekmil veren isimdir.

Yardımcısı Vedat Ayhan isimli teröristle birlikte hareket eder, bu teröristler geçen yıl da Lice bölgesinde yol yapım işini yürüten ekskavatör ve iş makinalarını benzin döküp ateşe verdiklerini bana anlattılar. Çok pişmanım, bir an önce aileme kavuşmak istiyorum” dedi.

LİCE’DE HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Teröristin verdiği bilgiler ve gösterdiği yerlerin koordinatları çıkarılarak Lice kırsalında kapsamlı hava destekli operasyon başlatılırken, Lice kırsalında barınan teröristleri de tek tek fotoğraflarından teşhis ederek ayrıntılı bilgiler verdi. Terörist Ö.A yapılan sorgusunun ardından TCK'nın 221/2 maddesi uyarınca etkin pişmanlık yasasından yararlandırılarak serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir MİT dört yılda 108 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi