20 valinin görev yeri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 20 valinin görev yeri değişti.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı.
İÇİŞLERİ’NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Atama kararı sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanmıştır. Yayımlanan kararname ile; 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı” denildi.