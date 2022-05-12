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20 valinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 20 valinin görev yeri değişti.

Yayınlanma: 00:39 - 12 Mayıs 2022 Güncellenme:
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20 valinin görev yeri değişti

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı.

İÇİŞLERİ’NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Atama kararı sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı  Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanmıştır. Yayımlanan kararname ile; 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı” denildi.

 

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