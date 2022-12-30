‘2022 buhranını bu millete yaşatanlar, maşeri vicdanda unutulmayacak’

CHP Sözcüsü Öztrak, 2022'nin Türkiye için çok kötü bir yıl olduğunu söyledi. "Bu yıl; ucube tek kişilik yönetim sisteminin, en kötü yüzüyle karşılaştık" diyen Öztrak, "Ekonomik kriz 85 milyonu perişan etti. Mutfaklardaki yangın evleri kavurdu. Cumhuriyet tarihimizin en kötü buhranlarından birini, bu yıl yaşadık. 2022 buhranı, tarihin en derin buhranlarından biri olarak anılacak. 2022 buhranını bu millete yaşatanlar, mahşeri vicdanda unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“2022 BUHRANI…”

Öztrak’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

* “2022, gerçekten çok kötü bir yıl oldu. Bu yıl; ucube tek kişilik yönetim sisteminin, en kötü yüzüyle karşılaştık. Devlette yönetim krizi derinleşti. Haksızlık, hukuksuzluk, Sarayın vesayeti altındaki yargıçlar eliyle zirve yaptı. Ekonomik kriz 85 milyonu perişan etti. Orta direk yok oldu. Yoksulluk tabana yayıldı. Mutfaklardaki yangın evleri kavurdu. Cumhuriyet tarihimizin en kötü buhranlarından birini, bu yıl yaşadık. 2022 buhranı, tarihin en derin buhranlarından biri olarak anılacak.

“BU BUHRANI YAŞATANLAR MAŞERİ VİCDANDA UNUTULMAYACAK”

* 2022 buhranını bu millete yaşatanlar, maşeri vicdanda unutulmayacak. Oysa 2022 başladığında, yalan İmparatorluğu'nun Şahı, ucube hükümet sisteminin başı, AK Parti Genel Başkanı; ‘Kur da düşecek, faiz de düşecek…’ diyordu. 2022'de ne kur düştü, ne de milletin sırtındaki faiz yükü düştü. Aksine her ikisi de katlandı. Yalan İmparatorluğu'nun Şahı, ‘2022, en parlak yılımız olacak’ diyordu… 2022 en berbat yıl oldu. Atadığı Hazine ve Maliye Bakanı sonunda çıktı; ‘2022 en kötü yıl olarak, tarihe geçecek’ dedi. Büyük beceriksizliği itiraf etti.

“İSTANBUL'A ÇÖKMEK İÇİN KUMPASA GİRİŞTİLER”

* İşte en son, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökebilmek için, ardı ardına, aklın havsalanın almayacağı kumpaslara girişiyorlar. YSK eliyle İstanbullunun iradesini gasp etmek istediler önce. İstanbullu bu milli irade gaspı girişimine karşı, cevabını en ağır şekilde sandıkta verdi. Ama akıllanmadılar. Milletimizin gözünün içine baka baka, şimdi Sarayın vesayeti altındaki savcıları, hakimleri kullanarak, kumpas üstüne kumpas tezgâhlayarak İstanbul'u ele geçirmeye çalışıyorlar. Önce seyyar hâkimleri eliyle, ipe sapa gelmez bir hakaret suçlamasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına ceza verdiler.

“ÇAKMA FOUCHE HUKUK CELLATLIĞINA SOYUNDU”

* Sarayın Fouche'si, atama İçişleri Bakanı entrika fotoromanlarının başrol oyuncusu, bu görünce ağzının suyu aktı. ‘Hemen görevden alırım’ diye açıklama yaptı. Ama baktı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını görevden almak, İstanbul'u CHP'nin elinden almak, İstanbullunun iradesine çökmek, milli iradeyi gasp etmek o kadar ucuz değil, Çakma Fouche yeni bir hukuk cellatlığına soyundu. AK Partili müfettişini İBB'nin üstüne saldı. Biz bu entrikacı atama bakanın saçma sapan iddialarını, hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Ama bu kumpasın; İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu görevden almak, İstanbul'u CHP'nin elinden almak isteyen, Sarayın kibirlisine ait olduğunu da görüyoruz.

“KUMPAS SARAYIN KİBİRLİSİNE AİT”

* Sarayın kibirlisinin son bir çare olarak, seçimden önce, İstanbul'u hukuk kumpasıyla ele geçirmek, İstanbul'un maddi ve siyasi rantını seçimlerde kullanmak saikiyle hareket ettiği açık… Bunun içinde kullandığı maşa, atama bakan. Suyu bulandırıp, balık avlamaya çalışan bu çakma Fouche'ye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, hukuk çerçevesinde verilmesi gereken cevabı verdi. Yaptığı hukuksuzlukları, haksızlıkları, gözler önüne serdi. Bu son kumpasla Sarayın, yetkilerini partizan emelleri için nasıl kullandığı, güvenlik bürokrasisini de bu hukuk dışı çabalarınanasıl alet ettiği, İstanbul'a nasıl çökmek istediği ayan beyan ortaya çıktı. Biz bu kumpasa hukuki ve siyasi cevaplarımızı kararlılıkla vermeye devam edeceğiz.”