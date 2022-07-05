7 ilde kaçak sigara operasyonu: 8 grup deşifre edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik 8 suç grubuna operasyon düzenlendiğini duyurdu.

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Bakan Soylu, “Suç gruplarına ilişkin, “Tüm illerde suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış, 8 suç grubunun bu sabah itibariyle 615 adreste arama kararı alınmıştır. Savcılıklarımızla koordine olarak 214 şahısa gözaltı kararı verilmiştir. Şu anda eş zamanlı olarak 7 ilde bir operasyon yapılıyor. Nefes operasyonunun önemi tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik yapılan ilk büyük operasyon olmasıdır” diye konuştu.

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