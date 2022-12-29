22 hemşeri derneğinden İmamoğlu’na destek

İstanbul’da bulunan 22 farklı hemşeri derneğinin yüzlerce temsilcisi, hakkında hapis ve siyasi yasak cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

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İstanbul'daki 22 farklı hemşeri derneği üyeleri, yerel mahkemece 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretlerinde bulundu.

İmamoğlu, konuklarını, İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesinde bulunan Meclis Salonu'nda ağırladı.

“BURASI SİZİN EVİNİZ; SARAÇHANE”

Ziyaretçilerini “Burası sizin eviniz, Saraçhane; İstanbul’da yaşayan 16 milyon İstanbullunun evi” sözleriyle karşılayan İmamoğlu, şunları söyledi:

*Sizleri burada ağırlamak benim için elbette büyük bir mutluluk. Bugün bizim buluşmamız için bir vesile haline gelmemeliydi. Ama ne yazık ki ülkemiz bize bunları yaşatıyor.

*Ülkemizde hukuk konusu, belki de en iç acıtan ve içimizi yakan, canımızı yakan unsur haline geldi. Hukukun işlememesi, insanların mutsuzlaşması, umutlarının tüketilmesi noktasında en kritik hususlardan birisi.

31 Mart-23 Haziran seçimleri sürecinde ve sonrasında yaşanan hukuksuzluklardan örnekler veren İmamoğlu, “Yaşadığımız soruşturmalar, hukuksuz müdahaleler, yetkilerimizin elimizden alındığı birtakım genelgeler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri vesaireler; bunlara girmeyeceğim bile” dedi.

“SANDIK, YÖNETİMLERİN MEŞRUİYETİNİ ELDE ETTİĞİ MERKEZDİR”

Siyasetin doğasında kazanmanın da kaybetmenin de olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

*İnsanlarımıza güvenmiyorsak, yani insanlığın gücünün adı olan demokrasiyi kabul etmiyorsak, o zaman seçim niye yapılıyor, diye sorarız.

*Sandık, yönetimlerin meşruiyetini elde ettiği merkezdir, odaktır. Gücünü yargıyı baskı altına alarak veya bu tür davranışlarla yukarıya taşıma eğiliminde olan anlayışlar, otoriter anlayışlardır. Ve bu anlayışlar, inanınız ki insanlarımızın varlığını bile sıkıntıya sokar, tehdit eder. Bu kişisel varlığından mal varlığına, bütün hak ve hukuklarına kadar sıkıntıya sokar.

*Verilen mücadelemiz budur. Ben, hep söylüyorum: Mücadele mertçe olmalı. Kurallarına göre olmalı. Demokrasinin kurallarıyla yol yürünmeli. Ama ne yazık ki buna hiçbir zaman riayet etmeme konusunda kararlı bir hükümetle karşı karşıyayız. Sadece bir dava değil mesele.

**Dava ve bunun dışında yapılan işler, işlemler, hakkımızda bir anda çıkartılan bir ‘terör soruşturması' ve bu terör soruşturması üzerinden savcılığa yapılan suç duyurusu ve suç duyurusuna istinaden de hiç görülmemiş bir biçimde, önce bir bakan, sonra bakanlık sayfasından soruşturmanın detaylarını ve hangi maddeden ceza verilmeli diye yayınlamaya kadar götürecek bir biçimde kamuoyuna açıklama yapma gayretlerini ardı sıra yaşadık.

“HUKUKUN İŞLETİLMEMESİ YÖNÜNDE KÖTÜ BİR GAYRET İÇERİSİNDELER”

Kamu görevi yapan bir kurum olarak denetlenmelerinin normal olduğunu belirten İmamoğlu, “Ama orada mutlaka eşitlikçi ve adaletli görevlilerin soruşturduğu, denetlediği bir mekanizmanın işletilmesi kaydı şartıyla. Ve tabii ki sonrasında hukukun da evrensel değerlere uygun, kanunumuzda var olan tariflere uygun bir biçimde yapılmasının hiçbir mahsuru bizim açımızdan yoktur, olmayacaktır. Bundan şikayet de edemeyiz. Ancak, taraflı yapılan ve hukukun işletilmemesi yönünde ne yazık ki kötü bir gayret içerisinde olan bu akla karşı da sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Millet olmanın temel şartlarından birinin de iyi günde, kötü günde bir arada olma gayreti olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu, aslında bir şahsi mesele değildir. Bu, İstanbulluların meselesidir. Türkiye’nin meselesidir. Yani 85 milyon insanımızı ilgilendiren bir meseledir. Geleceğimizin baskı altında tutulduğu ve geleceğimizin ne yazık ki sıkıntılı bir biçimde karartıldığı bir ortamda, hep beraber mücadele etme girişimidir. Buradaki varlığınızı ben böyle tarifliyorum. Bu dayanışma kavramının ve duygusunun en iyi ortamını yaratan ve yaşatan siz kıymetli dostlarımıza, hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.